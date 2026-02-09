Zara остаточно йде з Дніпра, ще два міста - під питанням

Доля магазинів Zara в Одесі та Харкові поки що не вирішена.

Zara припиняє роботу в Дніпрі / Колаж: Главред, фото: google.com

Коротко:

Inditex остаточно закриває Zara в Дніпрі

Компанія розірвала договори оренди з ТРЦ "Міст-Сіті" і "Караван"

Доля магазинів Inditex в Одесі та Харкові залишається невизначеною

Іспанський ритейлер-гігант Inditex, до портфеля якого входять Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius та інші популярні бренди, остаточно припиняє роботу в Дніпрі.

Компанія офіційно розірвала договори оренди з ТРЦ "Мост-Сіті" і "Караван". Про це розповіла засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана в коментарі NV.

Чому закривається Zara

Через регулярні обстріли та відтік покупців ТРЦ не можуть працювати на повну потужність і зазнають збитків.

На Google-картах вже з'явилося повідомлення, що магазин Zara в Дніпрі "закритий назавжди".

Що буде з Zara в Одесі та Харкові?

Ситуація в Одесі та в Харкові залишається під питанням. Рітейлер продовжує платити за оренду площ, але фактична робота магазинів не відновлена.

Ракетно-дронові обстріли України - останні новини

Як писав Главред, 6 лютого моніторингові канали попереджали, що російська окупаційна армія планує завдати масованого ракетно-дронового удару по території України. Повідомлялося, що під удар ворога, ймовірно, потрапить Київ і область.

Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.

Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.

Через російський обстріл у більшості регіонів заровадали аварійні відключення.

Що відомо про Zara Zara — один з найбільших у світі брендів швидкої моди (fast fashion), що входить до іспанської групи Inditex. Компанія була заснована в 1975 році. Засновник — Амансіо Ортега. Перша торгова точка: Ла-Корунья, Галісія, Іспанія. Магазини Zara працюють у понад 85 країнах. Виробництво зосереджено в Іспанії, Португалії, Марокко й Туреччині, що дозволяє швидко реагувати на попит.

