Zara остаточно йде з Дніпра, ще два міста - під питанням

Коротко:
- Inditex остаточно закриває Zara в Дніпрі
- Компанія розірвала договори оренди з ТРЦ "Міст-Сіті" і "Караван"
- Доля магазинів Inditex в Одесі та Харкові залишається невизначеною
Іспанський ритейлер-гігант Inditex, до портфеля якого входять Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius та інші популярні бренди, остаточно припиняє роботу в Дніпрі.
Компанія офіційно розірвала договори оренди з ТРЦ "Мост-Сіті" і "Караван". Про це розповіла засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана в коментарі NV.
Чому закривається Zara
Через регулярні обстріли та відтік покупців ТРЦ не можуть працювати на повну потужність і зазнають збитків.
На Google-картах вже з'явилося повідомлення, що магазин Zara в Дніпрі "закритий назавжди".
Що буде з Zara в Одесі та Харкові?
Ситуація в Одесі та в Харкові залишається під питанням. Рітейлер продовжує платити за оренду площ, але фактична робота магазинів не відновлена.
Ракетно-дронові обстріли України - останні новини
Як писав Главред, 6 лютого моніторингові канали попереджали, що російська окупаційна армія планує завдати масованого ракетно-дронового удару по території України. Повідомлялося, що під удар ворога, ймовірно, потрапить Київ і область.
Вранці в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена в більшості регіонів.
Вибухи лунали на Львівщині, Рівненщині, Франківщині, у Вінницькій, Харківській, Кіровоградській, Київській, Дніпропетровській областях.
Через російський обстріл у більшості регіонів заровадали аварійні відключення.
Що відомо про Zara
Zara — один з найбільших у світі брендів швидкої моди (fast fashion), що входить до іспанської групи Inditex.
Компанія була заснована в 1975 році. Засновник — Амансіо Ортега.
Перша торгова точка: Ла-Корунья, Галісія, Іспанія.
Магазини Zara працюють у понад 85 країнах.
Виробництво зосереджено в Іспанії, Португалії, Марокко й Туреччині, що дозволяє швидко реагувати на попит.
