Масована атака на Україну: РФ запустила ракети та дрони, перші деталі

Зокрема, під ударом опинилися західні області України.

Ракетна атака

Коротко:

Росія атакує Україну БпЛА та крилатими ракетами

Головним напрямком удару стали західні області

Зокрема, в Львівській області лунали вибухи

Зранку в суботу, 7 лютого, країна-агресор Росія атакує Україну ракетами та дронами. В основному під ударом опинилися західні області. Повітряна тривога була оголошена у більшості областей.

Повітряні сили повідомляють про рух ракет курсом на Івано-Франківськ, Бурштин, Броди, Добротвір, Жидачів і Коломию.

Загроза для Чернівецької області

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Осипенко заявив, що для Чернівецької області є загроза ракетного удару.

"Третя ракета порушила повітряний простір над Чернівецькою областю. Заставна, Кіцмань, Чернівці — будьте в укриттях", - написав він.

Вибухи у Львівській області

Депутат Львівської міської ради VII скликання Ігор Зінкевич повідомив, що в Львівській області гучно, працюють сили ППО.

"На 07:25 Дорозвідка по ракетах! Залишилися ще БпЛА, рухається на Добротвір", - наголосив він.

Рух ракет та дронів

Крім того, о 07:20 в Повітряних силах заявили про рух крилатих ракет курсом на Рівне. Також відомо про рух дронів:

Група БпЛА на Львівщині курсом на Добротвір.

Група БпЛА з Тернопільщини курсом на Бурштин.

Група БпЛА на Старокостянтинів зі сходу.

Декілька груп БпЛА на півночі Вінниччини курсом на захід.

БпЛА на Бердичів з півдня.

БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

БпЛА з Полтавщини на Кіровоградщину.

Монітори заявляють, що наразі проводиться дорозвідка по крилатих ракетах, але над країною залишається ще кілька десятків безпілотників.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Перебої з електроенергією

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що можуть бути значні перебої з електроенергією.

"Атака ворога по енергетиці триває! На всяк випадок запасіться водою", - йдеться у повідомленні.

Зміцнення ППО України

Президент Володимир Зеленський раніше говорив про необхідність зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам.

За його словами, компонент малої протиповітряної оборони має працювати значно результативніше, щоб не допускати існуючих проблем.

Удари Росії - останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на 6 лютого армія РФ атакувала Україну дронами. У місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок удару російського безпілотника загинуло подружжя. Російські війська завдали удару безпілотником по житловій забудові.

В ніч на 5 лютого в столиці України прогриміли вибухи. В результаті російської атаки одна людина постраждала. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в чотирьох житлових будинках і зафіксовано пошкодження закладу дошкільної освіти та господарської споруди.

У ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури.

