Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

Олексій Тесля
8 лютого 2026, 21:34оновлено 8 лютого, 23:22
Бійці ЗСУ показали кадри біля стели з назвою села, тримаючи український прапор.
ЗСУ зачистили від росіян селище на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

  • Російських військових вибили з населеного пункту Тернувате
  • Контроль ЗСУ над селищем на Запоріжжі відновлено

Українські сили оборони вибили російських військових з населеного пункту Тернувате в Запорізькій області.

Контроль ЗСУ над селищем відновлено, повідомляє Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Він опублікував відео, на якому бійці ЗСУ знаходяться біля стели з назвою села, тримають український прапор і підкреслюють, що інформація про "тимчасові перемоги" окупантів не відповідає дійсності.

"Росіяни люблять показувати свої уявні успіхи на короткий час. Ми зараз в Тернуватому і виконуємо своє завдання. Тернувате — українське", — заявив один з військовослужбовців, закликавши противника здаватися в полон.

Дивіться відео — ЗСУ зачистили Тернувате:

Ситуація на Запоріжжі: дані військових

Ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою. Представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські війська розглядають захоплення міста в Запорізькій області як пріоритетне завдання.

Для цього окупанти перекидають додаткові сили і ведуть масовану атаку, прагнучи знищити забудову. За словами Волошина, саме район Гуляйполя і все прилегле напрямок зараз є одними з найскладніших і найгарячіших ділянок фронту.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

ЗСУ Запорізька область війна Росії та України
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

