Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

Бійці ЗСУ показали кадри біля стели з назвою села, тримаючи український прапор.

ЗСУ зачистили від росіян селище на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

Російських військових вибили з населеного пункту Тернувате

Контроль ЗСУ над селищем на Запоріжжі відновлено

Українські сили оборони вибили російських військових з населеного пункту Тернувате в Запорізькій області.

Контроль ЗСУ над селищем відновлено, повідомляє Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Він опублікував відео, на якому бійці ЗСУ знаходяться біля стели з назвою села, тримають український прапор і підкреслюють, що інформація про "тимчасові перемоги" окупантів не відповідає дійсності.

"Росіяни люблять показувати свої уявні успіхи на короткий час. Ми зараз в Тернуватому і виконуємо своє завдання. Тернувате — українське", — заявив один з військовослужбовців, закликавши противника здаватися в полон.

Дивіться відео — ЗСУ зачистили Тернувате:

Ситуація на Запоріжжі: дані військових

Ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою. Представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські війська розглядають захоплення міста в Запорізькій області як пріоритетне завдання.

Для цього окупанти перекидають додаткові сили і ведуть масовану атаку, прагнучи знищити забудову. За словами Волошина, саме район Гуляйполя і все прилегле напрямок зараз є одними з найскладніших і найгарячіших ділянок фронту.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

