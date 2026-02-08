Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

Головне:
- Російських військових вибили з населеного пункту Тернувате
- Контроль ЗСУ над селищем на Запоріжжі відновлено
Українські сили оборони вибили російських військових з населеного пункту Тернувате в Запорізькій області.
Контроль ЗСУ над селищем відновлено, повідомляє Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
Він опублікував відео, на якому бійці ЗСУ знаходяться біля стели з назвою села, тримають український прапор і підкреслюють, що інформація про "тимчасові перемоги" окупантів не відповідає дійсності.
"Росіяни люблять показувати свої уявні успіхи на короткий час. Ми зараз в Тернуватому і виконуємо своє завдання. Тернувате — українське", — заявив один з військовослужбовців, закликавши противника здаватися в полон.
Дивіться відео — ЗСУ зачистили Тернувате:
Ситуація на Запоріжжі: дані військових
Ситуація в районі Гуляйполя залишається напруженою. Представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що російські війська розглядають захоплення міста в Запорізькій області як пріоритетне завдання.
Для цього окупанти перекидають додаткові сили і ведуть масовану атаку, прагнучи знищити забудову. За словами Волошина, саме район Гуляйполя і все прилегле напрямок зараз є одними з найскладніших і найгарячіших ділянок фронту.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.
Читайте також:
- Зосереджили 170 тисяч військових: РФ хоче захопити важливу агломерацію до 21 листопада
- Після поразки позицій: ЗСУ відступили на Запорізькому напрямку, деталі
- Ближній бій у Покровську: українські бійці показали зачистку росіян у місті
Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред