Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"

У Києві пошкоджено зал слави в Національному музеї історії України у Другій світовій війні

Віцепрем'єрка Тетяна Бережна назвала удар символічним

З початку повномасштабної війни РФ пошкодила або знищила понад 1680 об'єктів культурної спадщини

Внаслідок російської атаки по Києву 3 лютого було пошкоджено зал слави в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, який розташований біля підніжжя монумента Батьківщина-мати. Йдеться про пам'ятку науки і техніки місцевого значення.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики - міністр культури України Тетяна Бережна, атака має особливо цинічний та символічний характер. Країна-агресор РФ завдала удару по місцю, яке зберігає пам'ять про боротьбу з агресією в ХХ столітті, фактично повторюючи злочини вже в XXI столітті.

Зараз на місці працюють профільні служби - фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і проводять первинну оцінку завданих збитків. Після завершення обстеження стане відомий обсяг необхідних відновлювальних робіт.

У Мінкультурі нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або зруйнувала понад 1680 пам'яток культурної спадщини і тисячі об'єктів культурної інфраструктури.

"Це свідоме знищення культури і пам'яті, що вимагає консолідованої відповіді міжнародного співтовариства. Зокрема, через посилення санкцій проти Росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони", - написала Бережна у Facebook.

"Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам'ять і про злочини нацизму в 20 столітті, і про злочини Росії сьогодні", - додала вона.

Попри пошкодження, музей продовжує роботу. У міністерстві подякували Силам оборони України за захист країни, людей та культурної спадщини.

Атака на Київ 3 лютого 2026 року - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів.

За даними моніторингових каналів, ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу.

Упродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

У ДСНС повідомили, що внаслідок нічної атаки РФ на Київ постраждали мирні жителі. Під прицілом перебували кілька районів міста.

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

