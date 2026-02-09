Чи може Росія окупувати Донбас в 2026 році - військовий оцінив плани Путіна

Росія не зможе досягти стратегічних цілей у війні проти України, попри готовність платити за просування вперед величезними втратами, вказав військовий.

Військовий прокоментував плани росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, deepstatelivemap

Російська армія вже виснажується та демонструє ознаки втоми

Ворог не зможе окупувати Донбас до 2026 року

Російські окупаційні війська до кінця 2026 року не зможуть повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей. Про це під час чату на Главреді розповів командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

"Упевнений, що Росія цього зробити не зможе, але намагатися буде", - розповів військовий.

Мамулашвілі заявив, що країна-агресорка Росія готова щодня втрачати тисячі власних військових заради мінімального просування вперед на лічені метри.

За його словами, нинішнє протистояння має характер війни на виснаження, і вже зараз видно ознаки втоми та знекровлення російської "варварської армії".

Дивіться відео, в якому командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі розповів про перспективи просування російських військ у 2026 році, контрнаступ ЗСУ і неминучий розвал Росії:

Яка зараз ситуація на фронті - думка військового

Як писав Главред, російські війська суттєво втратили темп наступальних дій на фронті й нині демонструють найнижчі показники з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.

Він зазначив, що українські військові намагаються створити для противника ситуацію, у якій подальші наступальні дії стануть безперспективними. Мета України полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів із більш вигідних позицій.

"Зараз у росіян що? Вони сильно гальмують по фронту, у них найгірші з 2022 року темпи просування на більшості ділянок, але вони вірять, що зима пройде і їхня зелена тактика інфільтрації знову стане ефективною, вони на це розраховують", - сказав Білецький.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України мають достатній ресурс для утримання позицій уздовж русла Дніпра на Запорізькому напрямку, незважаючи на спроби російських військ посилити активність у цьому районі. Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний.

Водночас російські підрозділи активізували дії на Харківському напрямку, зокрема поблизу Вовчанських Хуторів. Напруженою залишається ситуація і на окремих ділянках державного кордону в Сумській області, зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), Росія може готуватися до нового етапу бойових дій, передбачаючи проведення одночасних наступальних операцій одразу на кількох напрямках.

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

