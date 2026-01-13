'Вимкнути' міста-мільйонники: Жданов назвав цілі нових масових атак РФ

У Росії зберігається певний резерв дронів-камікадзе, а також балістичних і крилатих ракет, каже Олег Жданов.

Олег Жданов попередив про загрозу нового удару РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, defence-ua.com

Важливе із заяв Жданова:

У Росії все ще зберігається певний резерв дронів-камікадзе і ракет

Головною метою атак РФ залишається столиця України

Ресурси країни-агресора РФ не дозволяють регулярно здійснювати удари великого масштабу, заявив військовий аналітик Олег Жданов.

Як розповів він ТСН.ua, на це вказує повернення до застосування ракет С-300, що свідчить про брак більш сучасних засобів ураження.

"Балістичні Іскандери вони розбавляють ракетами С-300 на малу дальність — до 100–110 км. Це ознака того, що запасів стає менше", — пояснив експерт.

При цьому, зазначив Жданов, у Росії все ще зберігається певний резерв дронів-камікадзе, а також балістичних і крилатих ракет, які вона буде витрачати поступово.

Експерт підкреслив, що головною метою атак залишається столиця України.

"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше наносяться по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури і високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

Цілі ударів РФ: попередження експерта

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев підкреслив, що атаки Росії на підстанції та магістральні лінії істотно дестабілізують роботу української енергосистеми та ускладнюють передачу електроенергії між регіонами. У такій ситуації, зазначив він, тимчасові відключення електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності мережі.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

