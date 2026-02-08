Рус
Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
8 лютого 2026, 17:34оновлено 8 лютого, 18:47
1586
Російські ракети пролетіли над Чернігівською областю і атакували Київ.
ракетний удар
РФ атакувала Київ ракетами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • У Києві прогриміли потужні вибухи
  • РФ атакувала столицю балістичними ракетами

Російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці прогриміли дуже сильні вибухи. Це підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - наголосив Кличко.

відео дня

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також порадив українцям перебувати в укритті.

"Триває атака ворога балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги!" - написав він.

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи
Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що швидкісні цілі пролетіли над Чернігівською областю та атакували Київ.

"Швидкісні цілі на Чернігівщині, курсом на Київщину! Київ - в укриття!" - йдеться у повідомленні.

Водночас варто зазначити, що досі зберігається загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області.

Моніторингові канали уточнили що РФ задала ударів по Київській області. Вибухи, які пролунали у Києві, були відлунням.

"Є вдала робота ППО по цілям. Наразі без цілей у напрямку столиці", - пишуть монітори.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

