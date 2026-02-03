Безпрецедентний удар по енергетиці: Терехов розкрив наслідки нічної атаки РФ на Харків

За словами мера, щоб не допустити замерзання мережі, доведеться злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків.

Армія РФ атакувала енергетику Харкова / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне з новини:

Масований удар РФ по енергетичній інфраструктурі залишив без тепла 820 будинків у мороз

Внаслідок атаки поранено двох чоловіків

У ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами та дронами, цілеспрямовано націлившись на об’єкти критичної інфраструктури. Мер міста Ігор Терехов назвав атаку безпрецедентною за масштабом і наслідками.

За його словами, ворог бив саме по енергетичних вузлах, прагнучи максимально пошкодити систему теплопостачання та залишити місто без тепла у період сильних морозів. Через критичні руйнування фахівці змушені зливати теплоносій у системах 820 житлових будинків, що підключені до однієї з найбільших ТЕЦ.

Терехов визнав, що це надзвичайно складне рішення, особливо за температури близько –20°C, однак іншого способу зберегти мережі від замерзання немає.

У місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, і влада готова відкривати додаткові, якщо ситуація погіршиться. Також можливі перебої в роботі електротранспорту.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілів постраждали двоє чоловіків - 27 та 58 років. Обидва отримують медичну допомогу.

Хто може зупинити російські обстріли України - думка експерта

За словами політолога Олександра Леонова, хоча Росія офіційно оголосила енергетичне перемир’я, на практиці вона вже готує нові удари по енергетичних об’єктах України. На думку експерта, навіть майбутня зустріч сторін в Абу-Дабі для узгодження мирних домовленостей не стримує агресора від планування атак.

Леонов зазначає, що США можуть вплинути на небажання РФ припиняти терор: достатньо чітко окреслити дедлайн та попередити про посилення санкцій у разі невиконання умов. Такий підхід, на думку політолога, здатен змусити Кремль серйозніше ставитися до переговорного процесу.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Країна-агресорка Росія здійснює передислокацію бортів Ту-95МС між аеродромами. Про це повідомили монітори у Telegram. У ніч з 1 та 2 лютого здійснено передислокацію щонайменше 2х ТУ-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Оленья".

Крім того, у ніч на 2 лютого Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала зокрема й Черкаська область.

Також 1 лютого, російська армія цілеспрямовано атакувала автобус із шахтарями на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 12 людей, є поранені.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

