Саботаж на Олімпіаді: перший день Ігор у Італії намагалися зірвати, що сталося

У суботу вранці в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор, повідомляє Reuters.
Поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях. Затримки торкнулися поїздів високошвидкісного, міжміського та регіонального сполучення і сягали до 2,5 годин.
Оцінка міністерства транспорту
Міністерство транспорту Італії назвало подію актом "серйозного саботажу" і порівняло її із диверсією на французькій мережі швидкісних поїздів TGV у день відкриття Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
"Ці дії безпрецедентної серйозності не зіпсують імідж Італії у світі, який Ігри зроблять ще більш переконливим та позитивним", – заявили у міністерстві, яке очолює віце-прем’єр-міністр Маттео Сальвіні.
Державна залізниця Ferrovie dello Stato тимчасово закрила швидкісну станцію в Болоньї. Рух потягів відновився у суботу вдень.
Деталі диверсії
З повідомлення поліції відомо, що в Пезаро було підпалено кабіну зі стрілочним перемикачем, у Болоньї знайдено обірвані електричні кабелі для визначення швидкості поїздів, а біля колії виявлено елементарний вибуховий пристрій. Ніхто не взяв на себе відповідальність за інциденти, проте силові органи зазначають координованість дій.
Болонья є важливим залізничним вузлом Італії, який з’єднує схід та захід країни, а також південь із північними містами, такими як Мілан і Венеція. Мілан є співорганізатором Зимових Олімпійських ігор разом із Кортіною, до якої можна дістатися поїздом з Венеції.
