Саботаж на Олімпіаді: перший день Ігор у Італії намагалися зірвати, що сталося

Поліція виявила вибуховий пристрій і пошкоджені електрокабелі, що підтверджує координовані дії зловмисників.

Болонья, важливий залізничний вузол, опинилася в центрі диверсії / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

Диверсанти пошкодили залізничну інфраструктуру в Болоньї

Затримки торкнулися високошвидкісних, міжміських і регіональних поїздів

Рух потягів відновили у суботу вдень після тимчасового закриття станції

У суботу вранці в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор, повідомляє Reuters.

Поліція повідомила про три окремі інциденти в різних місцях. Затримки торкнулися поїздів високошвидкісного, міжміського та регіонального сполучення і сягали до 2,5 годин.

Оцінка міністерства транспорту

Міністерство транспорту Італії назвало подію актом "серйозного саботажу" і порівняло її із диверсією на французькій мережі швидкісних поїздів TGV у день відкриття Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

"Ці дії безпрецедентної серйозності не зіпсують імідж Італії у світі, який Ігри зроблять ще більш переконливим та позитивним", – заявили у міністерстві, яке очолює віце-прем’єр-міністр Маттео Сальвіні.

Державна залізниця Ferrovie dello Stato тимчасово закрила швидкісну станцію в Болоньї. Рух потягів відновився у суботу вдень.

Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Деталі диверсії

З повідомлення поліції відомо, що в Пезаро було підпалено кабіну зі стрілочним перемикачем, у Болоньї знайдено обірвані електричні кабелі для визначення швидкості поїздів, а біля колії виявлено елементарний вибуховий пристрій. Ніхто не взяв на себе відповідальність за інциденти, проте силові органи зазначають координованість дій.

Болонья є важливим залізничним вузлом Італії, який з’єднує схід та захід країни, а також південь із північними містами, такими як Мілан і Венеція. Мілан є співорганізатором Зимових Олімпійських ігор разом із Кортіною, до якої можна дістатися поїздом з Венеції.

Як раніше повідомляв Главред, з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Нагадаємо, що головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

