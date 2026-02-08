Рус
Люди повернуться в села - в Україні готують революційні зміни, що пропонується

Юрій Берендій
8 лютого 2026, 18:28
Зеленський окреслив своє бачення розвитку українського села, наголосивши на ключовій ролі приватного бізнесу, інфраструктури та зростанні економіки.
В Україні готують зміни для повернення людей в село
В Україні готують зміни для повернення людей в село / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Потрібно створювати умови для розвитку сіл
  • У світі є приклади введення спеціальних програм для сіл
  • Держава має побудувати інфраструктуру сіл

Президент Володимир Зеленський заявив, що створення державних підприємств у селах заради збереження громад є хибним шляхом. На його думку, єдиний дієвий спосіб утримати людей у селах — це формування сприятливих умов для розвитку приватного бізнесу та підприємництва. Водночас глава держави запевнив, що хоче повернути людей до українських сіл і забезпечити там належний рівень життя. Про це він заявив під час спілкування із студентами та викладачами Київського авіаційного інституту (КАІ), яке транслював Офіс президента України.

"Індустріалізація – вона не в Україні, вона в усьому світі відбувається. Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва. Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща. Держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор", - вказав він.

Він наголосив, що у світі існують приклади спеціальних програм підтримки сільських територій, однак здебільшого вони базуються на дотаціях і не дають сталого ефекту. Реальний результат з’являється тоді, коли в країні зростає економіка, є фінансові ресурси, а бізнес виходить за межі міст і розвивається у сільській місцевості.

Зеленський зазначив, що в Україні вже діють окремі програми підтримки, зокрема пільгове кредитування для села, де умови кращі, ніж у містах. Проте цього недостатньо, адже для запуску підприємств потрібні не лише інфраструктурні можливості, а й люди, готові там працювати й жити.

"Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда. Ще до початку війни дуже амбітні були плани. Ми багато побудували доріг. Чесно, багато. Але недостатньо. Тому що будувалися центральні дороги. Тому треба побудувати інфраструктуру. Це повинна зробити держава. І треба спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі", - наголосив він.

Президент також підкреслив, що Україна традиційно вважалася аграрною державою, тому в селах є значний потенціал для розвитку. Сільське господарство, за його словами, демонструє високі показники навіть під час війни, і попри тимчасову окупацію частини територій врожаї нині перевищують довоєнний рівень, що свідчить про прагнення людей працювати й розвивати галузь.

"Навіть землі менше, а врожаю більше. І навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо. А все одно об'єм продажу в Україні був більший. Тому село буде актуальним. Треба трішки часу", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, працівники аварійно-відновлювальних бригад, які займаються ліквідацією наслідків російських ударів по енергетичній інфраструктурі, отримуватимуть додатково по 20 тисяч гривень щомісяця протягом трьох місяців. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань енергетики Денис Шмигаль після засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

В Україні риба, зокрема скумбрія, оселедець і короп, яка раніше залишалася відносно доступною за ціною, цього місяця подорожчала. За даними порталу Мінфін, станом на 7 лютого вартість цих видів риби у супермаркетах суттєво перевищує середні показники січня.

На валютному ринку країни спостерігається поступове вирівнювання між попитом і пропозицією, однак наступного тижня значний вплив на формування курсу іноземних валют матиме бюджетний фактор. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

