Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

Руслан Іваненко
8 лютого 2026, 20:02
1308
Губернатор визнав провал у відновленні енергосистеми і закликає мешканців скористатися пунктами обігріву.
Свет, отключение, Белгород
У Бєлгороді почали вивозити дітей через масштабні проблеми з опаленням / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скріншот

Коротко:

  • У Бєлгороді почали вивозити дітей через проблеми з опаленням
  • Без тепла залишились понад 450 будинків, 25 садків і 17 шкіл
  • У критичних закладах почали зливати воду з систем опалення

У Бєлгороді через масштабні проблеми з енергетичною інфраструктурою почали організовувати вивезення дітей до інших регіонів Росії. Місцева влада фактично визнала, що роботи з відновлення теплопостачання не дали очікуваного результату. Про це повідомляє один із пропагандистських телеграм-каналів.

Губернатор визнав критичну ситуацію

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у відеозверненні до мешканців визнав, що найгостріша проблема наразі – відсутність опалення.

відео дня

"Через критичну ситуацію у 455 багатоквартирних будинках, а також у 25 дитсадках, 17 школах, 9 поліклініках і 4 вишах почали зливати воду з систем опалення, аби уникнути розриву труб", – повідомив Гладков.

Він додав, що відновлювальні роботи тривають, і лише після готовності місцевої ТЕЦ подавати тепло систему знову наповнюватимуть, інакше наслідки можуть стати "практично катастрофічними для жителів цієї частини міста".

Окрім цього, пункти обігріву перевели на цілодобовий режим. Влада запропонувала батькам залишати дітей під опікою міста або відправляти школярів до інших регіонів.

"Дорогі друзі, якщо ви готові залишити дітей нам, то ми беремо на себе відповідальність за їх знаходження – вам потрібно зателефонувати до адміністрації міста Білгорода чи своєї завідувачки дитячого садка, куди ви ходите, залишити свої контакти, і ми цю роботу вже почнемо виконувати з сьогоднішнього дня. Якщо у вас діти шкільного віку: ви залишаєте, як і у 2024-2025 роках, свої заявки в адміністрації міста Бєлгорода, і ми відправляємо дітей до інших регіонів – до тих місць, які вже звичні, як, наприклад, Республіка Крим, та до найближчих регіонів – із губернаторами зараз промовляємо", – зазначив губернатор.

Як РФ використовує Бєлгородську область у війні з Україною
Як РФ використовує Бєлгородську область у війні з Україною / Главред - інфографіка

Яка мета ударів Сил оборони по об'єктах в РФ - думка експерта

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, стратегічна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає у зниженні енергетичної спроможності європейської частини Росії, з особливим акцентом на Москву.

"Існують різні оцінки щодо реальної здатності України організувати такий масштабний блекаут, – зазначає Новак. – Однак аналіз наслідків ударів по російських об’єктах енергетики свідчить: українські сили оборони цілеспрямовано діють на ключові системи генерації та розподілу навколо Москви та Московської області".

Експерт підкреслює, що така тактика дозволяє не лише фізично впливати на енергомережу, а й створює стратегічний тиск на економічну та адміністративну інфраструктуру центрального регіону Росії.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, упродовж січня 2026 року Сили оборони України провели низку результативних ударів по стратегічному полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ціллю стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".

Крім того, на полігоні "Капустин яр", звідки російські окупаційні війська здійснюють пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Орєшнік" по Україні, внаслідок удару були пошкоджені об’єкти, що забезпечують обслуговування балістичних ракет. Раніше повідомлялося про ураження цього полігону із застосуванням далекобійних українських ракет "Фламінго". Нові подробиці атаки оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Також у ніч на 7 лютого на території Росії пролунали вибухи. Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 82 українських безпілотників, більшість із яких, за їхніми словами, було зафіксовано над Волгоградською областю.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Бєлгород блекаут
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:41Синоптик
Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

20:37Україна
Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

20:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Останні новини

20:41

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:37

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

20:02

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

19:39

Не лише сміх: найкращі комедії для зимових вечорів

19:26

Зрада без очевидних ознак: психолог розкрила ТОП головних сигналів

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
19:01

Такого від лютого ніхто не чекав: що приготувала погода для Дніпра цього тижня

18:28

Люди повернуться в села - в Україні готують революційні зміни, що пропонується

18:28

Як використати Олімпійські ігри для нагадування про злочини росіянПогляд

18:27

Сантехнік розкрив геніальний трюк: як видалити мікроби в унітазі за хвилинуВідео

Реклама
18:05

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

17:53

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаківВідео

17:36

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:34

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:31

Коли тіло людини починає слабшати: вчені назвали несподіваний вік

17:04

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютогоФото

16:36

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

16:31

Неймовірне перевтілення: сором'язливе кошеня з притулку стало зіркою в Мережі

16:16

Перезавантаження збірної: Олександр Свіщов анонсував великі зміни у водному поло

16:01

Простий трюк, який поверне блиск навіть старим сковорідкам: що для цього потрібно

15:38

Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

Реклама
15:32

"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

15:31

РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

14:59

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

13:32

"Голосувати ми поки не вміємо": знаменитості висловилися про переможницю Нацвідбору

13:22

Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

13:01

Народжені в конкретні чотири місяці мають природну харизму - хто вони

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

12:09

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атакиВідео

12:01

На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

Реклама
10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

09:16

Чому 9 лютого не можна будувати довгострокові плани: яке церковне свято

09:15

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 лютого (оновлюється)

09:12

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

09:12

Гороскоп на сьогодні 9 лютого: Рибам - шкода, Тельцям - море любові

08:55

Відключення світла в Україні - графіки на 8 лютого (оновлюється)

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти