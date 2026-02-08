Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

Діятимуть як графіки погодинних відключень для населення, так і обмеження потужності для промислових споживачів.

Головне:

По всій території України планується введення графіків відключень

У ряді регіонів зберігаються і екстрені відключення

У понеділок, 9 лютого, майже на всій території України планується введення погодинних графіків відключення електроенергії.

При цьому в ряді регіонів зберігаються і екстрені відключення, повідомили в "Укренерго".

Уточнюється, що 9 лютого протягом доби діятимуть як графіки погодинних відключень для населення, так і обмеження потужності для промислових споживачів. В окремих областях аварійні відключення триватимуть до стабілізації роботи енергосистеми.

У компанії пояснили, що такі заходи пов'язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше повернутися до прогнозованих і зрозумілих графіків по всій країні.

Оскільки ситуація може змінюватися, українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго і по можливості економно використовувати електроенергію в години її подачі.

Масштабні відключення: дані Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою: на всіх пошкоджених об'єктах тривають роботи з відновлення. У Міністерстві енергетики повідомили, що за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків НС у Києві та Київській області, після недавнього масштабного удару з боку РФ енергетична система країни продовжує працювати в умовах значних перевантажень.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами з відновлення поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

