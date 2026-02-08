Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

Олексій Тесля
8 лютого 2026, 20:37
1094
Діятимуть як графіки погодинних відключень для населення, так і обмеження потужності для промислових споживачів.
Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки
Українців попередили про графіки відключень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • По всій території України планується введення графіків відключень
  • У ряді регіонів зберігаються і екстрені відключення

У понеділок, 9 лютого, майже на всій території України планується введення погодинних графіків відключення електроенергії.

При цьому в ряді регіонів зберігаються і екстрені відключення, повідомили в "Укренерго".

відео дня

Уточнюється, що 9 лютого протягом доби діятимуть як графіки погодинних відключень для населення, так і обмеження потужності для промислових споживачів. В окремих областях аварійні відключення триватимуть до стабілізації роботи енергосистеми.

У компанії пояснили, що такі заходи пов'язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше повернутися до прогнозованих і зрозумілих графіків по всій країні.

Оскільки ситуація може змінюватися, українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго і по можливості економно використовувати електроенергію в години її подачі.

скріншот
/ t.me/s/ukrenergo

Масштабні відключення: дані Міненерго

Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою: на всіх пошкоджених об'єктах тривають роботи з відновлення. У Міністерстві енергетики повідомили, що за результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків НС у Києві та Київській області, після недавнього масштабного удару з боку РФ енергетична система країни продовжує працювати в умовах значних перевантажень.

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки
/ Главред

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами з відновлення поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

22:36Україна
Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на Запоріжжі

21:34Україна
Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:41Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого: Овнам - витрати, Близнюкам - стабільність

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Золота хана Кубрата: діти розкопали 75 кілограмів золота на Полтавщині

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

Останні новини

22:36

Є комплексне рішення: у Києві запускають нові потужності генерації

22:04

Більше шкоди, ніж користі: які рослини страждають від підживлення золоюВідео

21:34

Контроль відновлено: ЗСУ зачистили важливий населений пункт на ЗапоріжжіВідео

21:27

Гора котлет за копійки: зникнуть зі столу за лічені хвилини

21:03

Саботаж на Олімпіаді: перший день Ігор у Італії намагалися зірвати, що сталося

Трамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - КуликТрамп хоче до квітня укласти угоду між Україною та Росією - Кулик
20:41

Україну накриває морозне похолодання: вночі буде дуже холодно

20:37

Відключення електроенергії 9 лютого: українців попередили про нові графіки

20:02

Темрява і холод охопили цілий регіон: у Росії оголосили термінову евакуацію

19:39

Не лише сміх: найкращі комедії для зимових вечорів

Реклама
19:26

Зрада без очевидних ознак: психолог розкрила ТОП головних сигналів

19:01

Такого від лютого ніхто не чекав: що приготувала погода для Дніпра цього тижня

18:28

Люди повернуться в села - в Україні готують революційні зміни, що пропонується

18:28

Як використати Олімпійські ігри для нагадування про злочини росіянПогляд

18:27

Сантехнік розкрив геніальний трюк: як видалити мікроби в унітазі за хвилинуВідео

18:05

Чи зможе РФ здійснити прорив на півдні: експерт розкрив головні перешкоди

17:53

"Найкращі в світі": Зеленський анонсував передачу Україні 250 літаківВідео

17:36

Без F-16 і Mirage: у ЗСУ назвали головну складність відбиття ударів РФ

17:34

Київ під атакою балістики: у столиці прогриміли потужні вибухи

17:31

Коли тіло людини починає слабшати: вчені назвали несподіваний вік

17:04

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла: якими будуть обмеження на Київщині 8 лютогоФото

Реклама
16:36

Путін різко поставив на паузу удари з Ту-95 по Україні - яка причина

16:31

Неймовірне перевтілення: сором'язливе кошеня з притулку стало зіркою в Мережі

16:16

Перезавантаження збірної: Олександр Свіщов анонсував великі зміни у водному поло

16:01

Простий трюк, який поверне блиск навіть старим сковорідкам: що для цього потрібно

15:38

Аномальні морози повертаються - в яких регіонах знову вдарить -22°C і коли

15:32

"Була людиною сцени": раптово померла знаменита українська акторка

15:31

РФ йде на прорив на кордоні: у ДПСУ розкрили два небезпечні напрямки

14:59

"По-людськи": путініст Єфремов вперше вийде на сцену театру після колонії

14:41

Ким був генерал Алєксєєв в якого стріляли у Москві - розкрито несподівані деталі

14:37

Де розташована найглибша у світі станція метро, що обійшла навіть "Арсенальну"

14:31

"Нове голосування": українці вимагають анулювати результати Нацвідбору

13:59

Не матюк і не жарт: 5 українських слів, які зламають мозок іноземцямВідео

13:50

Секрети стилю для жінок після 50: що радять стилісти

13:45

Привітання з Днем стоматолога: красиві картинки та побажання

13:32

"Голосувати ми поки не вміємо": знаменитості висловилися про переможницю Нацвідбору

13:22

Китай не хоче завершення війни в Україні - яку пастку готує Сі Цзіньпін та чому

13:01

Народжені в конкретні чотири місяці мають природну харизму - хто вони

12:27

Любовний гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

12:09

Україна масовано вдарила "Фламінго" по Росії - куди влучили та які наслідки атакиВідео

12:01

На Житомирщину повернуться сильні морози: синоптикиня назвала дату

Реклама
11:55

Зеленський ввів нові санкції проти Кремля: хто потрапив під обмеження

11:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 9 по 15 лютого

11:26

Гороскоп Таро на тиждень з 9 по 15 лютого: Ракам - крок назад, Дівам - гроші

11:05

Що станеться із Землею, якщо кисень зникне на п’ять секунд: пояснення вчених

11:01

Унікальне й неповторне: яке українське слово, збиває з пантелику перекладачів

10:55

"Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групиВідео

10:47

Китайський гороскоп на завтра 9 лютого: Собакам - страх, Драконам - випробування

10:04

Несподівана позиція для України: ставки букмекерів на Євробачення-2026

09:56

Україна стримує РФ, але перемир’я може створити загрозу для НАТО - очільник MSC

09:53

"Енергетики зробили неможливе": Київ повертається до тимчасових графіків відключення

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти