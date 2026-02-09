Рус
Коли вболівати за синьо-жовтих: Олімпійські ігри-2026, розклад на 9 лютого

Руслан Іваненко
9 лютого 2026, 01:53
У понеділок, 9 лютого, пройде спринтерська дистанція у конькобіжному спорті та видовищні стрибки у сноубордингу.
Зимние Олимпийские игры – 2026
Українці покажуть свої сили на спринтерській дистанції у конькобіжному спорті та у сноубордингу / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • 9 лютого розіграють п’ять комплектів медалей
  • Українські спортсмени змагатимуться у санному спорті, лижах і фристайлі
  • Трансляції доступні на "Суспільне Спорт" та телеканалі "Перший"

Понеділок, 9 лютого, обіцяє стати одним із найдинамічніших днів зимових Олімпійських ігор-2026. Завтра розіграють одразу п’ять комплектів нагород, а вболівальники синьо-жовтих матимуть особливий привід для хвилювання — українські спортсмени змагатимуться у кількох дисциплінах.

Нижче наведено розклад Олімпійських ігор 2026 на 9 лютого, складений на основі офіційної програми змагань.

Медальні фінали (за київським часом)

13:30 — Фристайл, Слоупстайл (жінки)

Катерина Коцар, яка активно прогресувала протягом сезону, вийде на старт у слоупстайлі. Якщо Катерині вдасться чисто виконати свою програму у кваліфікації, зможемо побачимо її у фіналі о 14:28.

15:00 — Гірськолижний спорт, Командна комбінація (чоловіки)

Вперше медалі розіграють у тандемах. Фаворити — швейцарці на чолі з Марко Одерматтом.

18:30 — Ковзанярський спорт, 1000 м (жінки)

спринтерська дистанція, де долю медалей вирішують тисячні частки секунди.

20:30 — Сноубординг, Біг-ейр (жінки)

Видовищні стрибки та складні трюки з трампліна.

21:12 — Стрибки на лижах з трампліна, нормальний трамплін (чоловіки)

У фінальному раунді виступатимуть українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко.

Український акцент

Понеділок принесе українським вболівальникам особливий привід стежити за Олімпіадою — увага глядачів прикута саме до наших спортсменів.

  • Санний спорт, одиночки (жінки): Юліанна Туницька та Олена Смага стартують о 18:00, розпочинаючи свої заїзди крізь крижаний жолоб Кортіни.
  • Стрибки з трампліна (чоловіки): Євген Марусяк та Віталій Калініченко виходять на старт о 20:00, прагнучи потрапити до фінальної тридцятки.
  • Гірські лижі: Дмитро Шепюк виступить у командній комбінації о 11:30.
Коли вболівати за синьо-жовтих: Олімпійські ігри-2026, розклад на 9 лютого
Зимові Олімпійські ігри – 2026 / Інфографіка: Главред

Групові етапи та кваліфікації

Керлінг (змішані пари): вирішальний день групового раунду, топ-матчі о 11:05 (Канада — Італія, Швейцарія — США), перші півфінальні поєдинки о 19:05.

Хокей (жінки):

  • 13:10 — Японія vs Італія (група B)
  • 17:40 — Німеччина vs Франція (група B)
  • 21:10 — Канада vs Чехія (центральний матч групи A)

Фігурне катання: о 19:20 розпочнеться ритм-танець у змаганнях танцювальних пар на Mediolanum Forum.

Трансляції доступні на платформі "Суспільне Спорт" та телеканалі "Перший".

Як раніше повідомляв Главред, з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.

Крім того, у суботу вранці в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.

Зимові Олімпійські ігри 2026 - що відомо

Основні змагання проходитимуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, де востаннє італійці приймали зимову Олімпіаду 1956 року. Мілан прийме церемонію відкриття на новому стадіоні та медалі в художній гімнастиці й ковзанярському спорті, а Кортіна — лижі, сноуборд і фігурне катання. Планується понад 3 тис. атлетів із 90+ країн. ​ Учасники змагатимуться в 116 медальних подіях восьми зимових дисциплін: біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд, ковзанярський спорт, шорт-трек, фігурне катання та керлінг. Новинками стали змішана естафета в біатлоні та акробатичний фристайл. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Зимові Олімпійські ігри - 2026
