Коли вболівати за синьо-жовтих: Олімпійські ігри-2026, розклад на 9 лютого

Коротко:
- 9 лютого розіграють п’ять комплектів медалей
- Українські спортсмени змагатимуться у санному спорті, лижах і фристайлі
- Трансляції доступні на "Суспільне Спорт" та телеканалі "Перший"
Понеділок, 9 лютого, обіцяє стати одним із найдинамічніших днів зимових Олімпійських ігор-2026. Завтра розіграють одразу п’ять комплектів нагород, а вболівальники синьо-жовтих матимуть особливий привід для хвилювання — українські спортсмени змагатимуться у кількох дисциплінах.
Нижче наведено розклад Олімпійських ігор 2026 на 9 лютого, складений на основі офіційної програми змагань.
Медальні фінали (за київським часом)
13:30 — Фристайл, Слоупстайл (жінки)
Катерина Коцар, яка активно прогресувала протягом сезону, вийде на старт у слоупстайлі. Якщо Катерині вдасться чисто виконати свою програму у кваліфікації, зможемо побачимо її у фіналі о 14:28.
15:00 — Гірськолижний спорт, Командна комбінація (чоловіки)
Вперше медалі розіграють у тандемах. Фаворити — швейцарці на чолі з Марко Одерматтом.
18:30 — Ковзанярський спорт, 1000 м (жінки)
спринтерська дистанція, де долю медалей вирішують тисячні частки секунди.
20:30 — Сноубординг, Біг-ейр (жінки)
Видовищні стрибки та складні трюки з трампліна.
21:12 — Стрибки на лижах з трампліна, нормальний трамплін (чоловіки)
У фінальному раунді виступатимуть українці Євген Марусяк та Віталій Калініченко.
Український акцент
Понеділок принесе українським вболівальникам особливий привід стежити за Олімпіадою — увага глядачів прикута саме до наших спортсменів.
- Санний спорт, одиночки (жінки): Юліанна Туницька та Олена Смага стартують о 18:00, розпочинаючи свої заїзди крізь крижаний жолоб Кортіни.
- Стрибки з трампліна (чоловіки): Євген Марусяк та Віталій Калініченко виходять на старт о 20:00, прагнучи потрапити до фінальної тридцятки.
- Гірські лижі: Дмитро Шепюк виступить у командній комбінації о 11:30.
Групові етапи та кваліфікації
Керлінг (змішані пари): вирішальний день групового раунду, топ-матчі о 11:05 (Канада — Італія, Швейцарія — США), перші півфінальні поєдинки о 19:05.
Хокей (жінки):
- 13:10 — Японія vs Італія (група B)
- 17:40 — Німеччина vs Франція (група B)
- 21:10 — Канада vs Чехія (центральний матч групи A)
Фігурне катання: о 19:20 розпочнеться ритм-танець у змаганнях танцювальних пар на Mediolanum Forum.
Трансляції доступні на платформі "Суспільне Спорт" та телеканалі "Перший".
Зимові Олімпійські ігри 2026 - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, з 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри, які прийматимуть Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. У змаганнях візьмуть участь майже три тисячі спортсменів, які розіграють 116 комплектів медалей.
Крім того, у суботу вранці в Італії було пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу міста Болонья, що призвело до затримок поїздів у перший змагальний день Зимових Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що головною локацією для біатлонних баталій стане легендарна траса в Антгольці. Як повідомляє Суспільне Спорт, змагання триватимуть майже протягом усього періоду Ігор — з 8 по 21 лютого.
Читайте також:
Зимові Олімпійські ігри 2026 - що відомо
Основні змагання проходитимуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, де востаннє італійці приймали зимову Олімпіаду 1956 року. Мілан прийме церемонію відкриття на новому стадіоні та медалі в художній гімнастиці й ковзанярському спорті, а Кортіна — лижі, сноуборд і фігурне катання. Планується понад 3 тис. атлетів із 90+ країн. Учасники змагатимуться в 116 медальних подіях восьми зимових дисциплін: біатлон, лижні гонки, фристайл, сноуборд, ковзанярський спорт, шорт-трек, фігурне катання та керлінг. Новинками стали змішана естафета в біатлоні та акробатичний фристайл. wikipedia
