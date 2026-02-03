Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Вінниця, Запоріжжя, Павлоград.

https://glavred.net/ukraine/rekord-po-zapushchennoy-ballistike-rf-bila-po-energetike-srazu-neskolkih-regionov-ukrainy-10737515.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну десятками ракет: що відомо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Коротко:

РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару

Основною метою стала енергетична інфраструктура кількох регіонів

Зафіксовано рекордну за добу кількість балістичних ракет

В ніч на 3 лютого російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

Як пише моніторинговий канал monitor, ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів, застосувавши досить широку номенклатуру засобів ураження.

відео дня

"Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу", - йдеться у повідомленні.

Впродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

Армія РФ застосувала щонайменше 2 гіперзвукові ракети "Циркон" по Київщині.

Крім того, окупанти направили близько 10 крилатих протикорабельних ракет Х-32 по Київській області.

Окупанти масово били по Харкову, Дніпру та Київщині балістичними ракетами в кількості близько 20 одиниць.

Під ранок ворог запустив крилаті ракети повітряного базування в напрямку Київщини та Вінниці.

Ракета Циркон / Інфографіка: Главред ​

Атака на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики в Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.

Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС прямували до потенційних пускових рубежів в Саратовській області.

Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.

Навіщо РФ масово атакує Україну: думка експертів

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що головною метою атак РФ залишається столиця України.

"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше завдаються по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури та високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред