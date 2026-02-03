Рекорд запущеної балістики: РФ била по енергетиці декількох регіонів України

Коротко:
- РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару
- Основною метою стала енергетична інфраструктура кількох регіонів
- Зафіксовано рекордну за добу кількість балістичних ракет
В ніч на 3 лютого російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.
Як пише моніторинговий канал monitor, ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів, застосувавши досить широку номенклатуру засобів ураження.
"Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу", - йдеться у повідомленні.
Впродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.
Армія РФ застосувала щонайменше 2 гіперзвукові ракети "Циркон" по Київщині.
Крім того, окупанти направили близько 10 крилатих протикорабельних ракет Х-32 по Київській області.
Окупанти масово били по Харкову, Дніпру та Київщині балістичними ракетами в кількості близько 20 одиниць.
Під ранок ворог запустив крилаті ракети повітряного базування в напрямку Київщини та Вінниці.
Атака на Україну - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 3 лютого в Києві прогриміла серія гучних вибухів: окупанти завдали удару балістичними ракетами, які летіли з Брянська. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що медики виїжджають на виклики в Дніпровському та Деснянському районах. У Деснянському районі зафіксовано пошкодження господарських будівель.
Пізніше стало відомо, що Росія підняла в повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносій. Щонайменше чотири борти Ту-95МС прямували до потенційних пускових рубежів в Саратовській області.
Вранці 3 лютого в Україні тривала повітряна тривога. У повітряному просторі України були зафіксовані дрони, а також крилаті ракети. РФ здійснила пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Детальніше читайте в матеріалі: Україна - під ударом дронів і ракет: які області під загрозою.
Навіщо РФ масово атакує Україну: думка експертів
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що головною метою атак РФ залишається столиця України.
"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.
Він додав, що останнім часом удари все частіше завдаються по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури та високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.
Інші новини:
- "Це була найстрашніша ніч": як загинув рятувальник під час атаки на Київ
- Нічна атака дронів на Одесу: пошкоджено об'єкт інфраструктури
- Ворог атакував дроном Дніпро, є жертви: деталі смертельної атаки РФ
Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред