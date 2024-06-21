РФ програє війну: в ISW назвали важливу умову

Стратегія Путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах Кремля ввести в оману США, ЄС і міжнародних союзників України.

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Путін програє війну проти України, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю - ISW / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, сайт Кремля

Країна-агресор Росія не зможе перемогти Україну, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті за 20 червня.

Як нагадують експерти ISW, 13 червня Україна підписала угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та Японією на 10 років, а численні держави-партнери підтвердили довгострокову підтримку України в рамках формату Великої сімки (G7) і Рамштайн.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну, щоб вона "здобула перемогу, а Росія не взяла гору".

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Тим часом стратегія Путіна щодо перемоги у війні ґрунтується на спробах Кремля ввести в оману Сполучені Штати, Європейський Союз та міжнародних союзників України, примусивши їх припинити підтримку України та відмовитися від ключових принципів міжнародного права - поваги до державного суверенітету та непорушності територіальної цілісності.

Стратегічна чіткість союзників та їхня готовність допомогти Україні здобути рішучу перемогу над Росією на полі бою в Україні значною мірою підриває зусилля Путіна, а також його здатність впливати на волю та рішення відповідальних осіб у країнах-членах альянсу.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія не може перемогти Україну або Захід - і, найімовірніше, програє, якщо Захід мобілізує свої ресурси для протистояння Кремлю", - впевнені експерти.

Аналітики також оцінили ядерні загрози РФ. Зазначається, що російський диктатор Путін приховано погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні здобути рішучу перемогу над Росією, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення міжнародної спільноти щодо підтримки України.

Зазначається, що погроза Путіна ядерною зброєю є частиною кампанії ядерного шантажу Кремля, спрямованої на те, щоб відговорити союзників України від рішучої участі у протидії незаконному вторгненню Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до реальної ядерної ескалації.

Аналітики зазначають, що ISW також оцінює, що загроза ядерної ескалації й надалі залишатиметься основним інструментом маніпулювання РФ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Україна та США підписали історичну угоду з безпеки

13 червня, президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду, спрямовану на військову та фінансову підтримку України на подальші 10 років.

Згідно з опублікованим текстом, США в разі нового нападу РФ на Україну мають (за можливості) впродовж 24 годин зібрати зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити подальші кроки та потреби ЗСУ в обороні.

Сам Байден після підписання угоди наголосив, що Сполучені Штати не збираються направляти в Україну свої війська.

Згадується запровадження нових санкцій, експортного контролю щодо агресора, негайний обмін розвідінформацією.

Серед іншого, йдеться про програми підготовки та військової освіти для українських військовослужбовців, надання озброєння, спільні військові навчання/маневри, постійне спільне планування для протистояння загрозам обох країн, співробітництво у сфері кібербезпеки та розмінування, сприяння безпеці в Чорному морі.

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