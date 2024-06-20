Саміт РФ і Китаю щодо заморожування війни: дипломат розніс 'мрії Путіна'

Китай сьогодні фактично на боці агресорки Росії, у Пекіні вже відходять від простих питань, яких насправді дуже багато, зазначив Володимир Огризко.

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Шансів у пропозицій, вигідних Путіну, не буде - Огризко / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Проведення Китаєм і агресором Росією саміту щодо завершення війни проти України в інтересах Москви виключати не можна. Якщо такий захід базуватиметься на заморожуванні війни, шансів на розвиток такого ходу у Пекіна і Кремля не буде. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

Під час чату на Главреді, відповідаючи на запитання читача про те, чи можуть Китай і Росія провести свій саміт "заморожування війни", дипломат не виключив такого сценарію.

"Ми не можемо виключати того, що Росія і Китай продовжуватимуть лінію протиборства з рештою світу. Китай, на превеликий жаль, сьогодні на боці Росії, і демонструє це публічно й офіційно, тому не можна виключати, що такий саміт своїх прихильників вони можуть зібрати. Ми вже чули, що 26 країн начебто висловили готовність до проведення такого саміту", - зазначив Огризко.

За його словами, Китаю в такому разі буде складно пояснити свої "мирні ініціативи".

"Будь ласка, нехай збираються і розповідають, чого вони хочуть. Мені, наприклад, цікаво, щоб Китай пояснив перший пункт свого "мирного плану" про суверенітет і територіальну цілісність. Цей пункт передбачає, що йдеться про міжнародно визнані кордони України 1991 року? Якщо так, то це одна справа. Але чомусь Китай уникає відповіді на це просте запитання. І таких питань дійсно дуже багато", - додав колишній глава МЗС.

Також він уточнив, що якщо подібний саміт справді базуватиметься на планах із заморожування війни, то шансів у такого заходу не буде.

"Тому нехай збираються і проводять свій саміт. Конкуренція - це завжди шлях до пошуку позитивного. Але якщо цей китайсько-російський саміт базуватиметься на тому, що треба визнавати територіальні захоплення, шансів у таких пропозицій не буде", - наголосив Володимир Огризко.

Дивіться чат із Володимиром Огризком на Главреді:

Коротко про позицію Китаю / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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Китай не взяв участь у Саміті миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії. У Пекіні відмовилися відвідати заходи, пославшись на те, що на конференцію не запрошена країна-агресор Росія. Своєю чергою, КНР просуває свій "варіант" так званого миру.

Китай має поважати територіальну цілісність України, сказав Володимир Зеленський. За його словами, Київ не розглядає Пекін як противника й очікує, що КНР могла б вплинути на Росію та допомогти українській державі.

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, але за однієї умови, сказала посол Києва в Сінгапурі Катерина Зеленко. Зокрема, це можливо, якщо Пекін проведе конференцію на основі Статуту Організації об'єднаних націй.

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