Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

Політика недопущення дальніх ударів по території Росії "не змінилася".

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Салліван уточнив дозвіл США бити ЗСУ своєю зброєю по території Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

США дозволили ЗСУ завдавати американською зброєю ударів у відповідь по силах окупантів, які атакують їх із прикордонних територій РФ. Дозвіл стосується не тільки ударів по ділянках РФ, які межують із Харківською областю, а й інших прикордонних регіонів країни-агресорки, звідки ведеться обстріл або де наступає російська армія, йдеться в матеріалі Politico.

При цьому у Вашингтоні підкреслюють, що загалом політику щодо ударів зброєю США вглиб Росії не змінили.

Примітно, що зону ураження американським озброєнням Штати розширили лише за кілька тижнів після того, як узагалі дали Києву відповідний дозвіл використовувати передану зброю проти російських районів, які межують із Харківською областю.

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Видання також цитує самого радника Байдена Джейка Саллівана, який напередодні уточнив, що дозвіл стосується будь-якої прикордонної ділянки Росії, звідки йдуть окупанти, щоб спробувати захопити більше української території.

Politico пов'язує рішення Білого дому з недавніми звітами, що Росія може спробувати наступати в бік Сумської області.

"Якщо це станеться, політика (Адміністрації Байдена щодо використання зброї США, - Главред) буде застосовуватися і там. Справа не в географії, справа в здоровому глузді. Якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, отже має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які завдають ударів по ній з іншого боку кордону", - цитує ЗМІ слова Саллівана.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана нагородили Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Удари по росіянах у Росії - головне

США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Тим не менше Україна проситиме Захід збільшити радіус ударів по Росії переданою ЗСУ зброєю, що підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У Білому домі підтвердили, що це дозволило ЗСУ призупинити просування російських окупантів на Харківщині.

"Імпульс цієї операції (Росії, - Главред) у Харківській області застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли домогтися істотного прогресу останніми днями в цьому районі, і Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в утриманні лінії і відбитті агресивних російських сил", - підкреслив радник Байдена Джейк Салліван.

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