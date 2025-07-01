Командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку – росЗМІ

Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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Командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку/ колаж: Главред, фото: Telegram, "Штірліц"

Коротко:

Під час удару по Донецьку був ліквідований командир штабу 8-ї гвардійської армії РФ

Це сталося під час удару по Донецьку 30 червня

Унаслідок ракетного удару по штабу російських збройних сил в окупованому Донецьку був ліквідований гвардії полковник, виконувач обов'язків командувача 8-ї загальновійськової армії Руслан Горячкін.

Це сталося під час удару 30 червня. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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У понеділок, 30 червня, в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Вибухи були, зокрема, і в районі розташування штабу 8-ї гвардійської армії РФ.

Згідно з попередніми даними, в результаті удару по Донецьку був ліквідований тимчасово виконуючий обов’язки командувача армії – полковник Руслан Горячкін.

Про ліквідацію російського полковника повідомив також український військовий оглядач Анатолій Штефан ("Штірліц"). Проте він уточнив, що ця інформація ще потребує підтвердження.

Поки що немає офіційних заяв Генерального штабу ЗСУ щодо цього, проте раніше українські джерела повідомляли про точкову атаку по штабу 8-ї армії Росії.

Нагадаємо, ввечері 30 червня повідомлялося, що окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи – були прильоти. У тимчасово окупованому Донецьку та Ясинуватій пролунала серія вибухів.

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, з’явилася важлива заява Зеленського про фронт – війська отримали спецзавдання, є результати. Президент Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося зірвати плани Росії на Сумщині, успішно виконавши поставлені бойові завдання.

Нагадаємо, військовий назвав реальні перспективи закінчення війни. Росія нарощує виробництво дронів та ракет для посилення наступальних можливостей у війні проти України.

Також раніше повідомлялося, що літній наступ РФ зайшов у глухий кут – ЗМІ розкрили головні причини провалу. Військові аналітики прогнозують провал літнього наступу через слабкість розвідки та кадрові проблеми.

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Хто такий Анатолій Штефан? Анатолій Валерійович Штефан - український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України. Відомий під позивним "Штірліц", пише Вікіпедія. Народився в Запорізькій області.

Закінчив Харківський інститут танкових військ (2004) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2020). З 2004 по 2015 рік проходив військову службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

З 2014 року - учасник російсько-української війни.

2016-2017 - у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка дислокувалася в Луганській області, де обіймав посаду заступника командира батальйону. З 2017 року - офіцер Генерального штабу ЗСУ[4]. У 2021 році Штефан був включений до рейтингу найвпливовіших людей Київщини за 2021 рік.

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