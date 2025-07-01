Чи вплине конфлікт на Близькому Сході на дрони в арсеналі РФ: Буданов поставив крапку

Керівник ГУР оцінив залежність РФ від Ірану як незначну і пояснив, чому постачання компонентів не є критичними.

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Буданов оцінив, чи вплине війна на Близькому Сході на російські "Шахеди" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mil.in.ua

Читайте в матеріалі:

Чому Росія не підтримає Іран у конфлікті

Наскільки РФ залежна від іранських дронів

Що зупиняє Путіна від дій на Близькому Сході

Загострення ситуації на Близькому Сході та можливе протистояння між Іраном та Ізраїлем суттєво не позначиться на позиціях Росії. Про це Громадському радіо заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, РФ лише частково залежить від іранських постачань.

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"Мені жаль вас розчаровувати, але РФ не так сильно залежить від поставок з Ірану. З нього, в більшості, йдуть тільки компоненти. Так, трошки уповільнився цей процес, але ви серйозно не побачите ці затримки й уповільнення. „Шахеди" вже давно почали виробляти в РФ. Тому ні. Відповідь проста. Всерйоз це ніяк не відобразиться", — пояснив керівник ГУР.

Водночас на запитання, чи може Росія підтримати Іран у разі ескалації протистояння з Ізраїлем або США, Буданов зауважив:

"Питання знову філософське починається. Чи може вона суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить. І цьому пояснення якраз в площині геополітики".

Шахед / Інфографіка: Главред

Очільник української військової розвідки також додав, що не очікує реальної допомоги з боку Кремля на користь Тегерана, адже це суперечить стратегічним інтересам самої РФ.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активно нарощує виробництво безпілотників і вже регулярно здійснює повітряні атаки із застосуванням 300–400 дронів за раз. За оцінками авіаційного експерта Богдана Долінце, до кінця 2025 року країна-агресор може досягти можливості запускати до тисячі дронів протягом однієї ночі.

Така тенденція свідчить про ескалацію з боку Москви та суттєво ускладнює перспективи мирного врегулювання, йдеться у матеріалі Financial Times.

Крім того, російські війська вперше за час повномасштабної війни застосували новий тип ударних дронів для атаки на Харків. Про це раніше повідомляв міський голова Ігор Терехов.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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