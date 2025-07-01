Мобілізація по-новому: чи будуть призивати жінок в Україні та на які спеціальності

В Україні активізувались дискусії про можливу кампанію з мобілізації жінок, однак наразі вона залишається добровільною і законодавчо не передбачена.

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Чи будуть мобілізовувати жінок в Україні - кого це може торкнутись / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чому в Україні заговорили про мобілізацію жінок

Чи буде мобілізація жінок в Україні в липні

Чи потрібна мобілізація жінок в Україні та на які спеціальності

Чи реальна примусова мобілізація жінок в Україні

Через дефіцит сил на фронті та зростаючі потреби, в Україні деталі частіше лунають заклики до мобілізації жінок та зниження мобілізаційного віку. При цьому на офіційному рівн в Україні спростовують чутки про примусову мобілізацію жінок або зниження мобілізаційного віку до 18 років.

Главред зібрав головне, що варто знати про мобілізацію жінок в Україні.

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"Жінки мають готуватись до мобілізації"

Україна перебуває на етапі, коли до потенційної служби у війську мають бути готові всі громадяни, зокрема жінки та 18-річні юнаки. Таку думку 8 червня 2025 року висловила громадська діячка, волонтерка, засновниця та керівниця Центру підтримки аеророзвідки й проєкту Victory Drones Марія Берлінська в інтерв’ю LB Live.

"Я не вважаю, що на даний момент ми вже вперлися в цю стелю. Важливо зазначити — на травень 25-го року. Але ми вже на тому моменті, де і жінки, і насправді люди з 18 років мають готуватися. Загалом усе доросле населення без виключення", — сказала Берлінська.

Марія Берлінська / Фото: скріншот

Водночас волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська вважає, що залучення до армії вчорашніх школярів або жінок може мати негативні наслідки, не лише моральні, а й демографічні, адже країна вже стикається з проблемою скорочення населення.

На її думку, мобілізація жінок репродуктивного віку лише поглибить цю кризу. Вона також наголосила, що в Україні все ще є значний мобілізаційний резерв, який досі не задіяно, зокрема серед тих, хто жодного разу не долучався до оборони держави.

Схожу думку висловлювала раніше радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва. Вона вважає, що українки мають бути підготовлені до оборони країни, проте наразі, на її думку, немає підстав для запровадження обов’язкової мобілізації жінок. Про це вона повідомила у ефірі "Радіо Культура" 11 березня 2025 року.

"Закидають, що права і обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено. І зараз, у період війни, я вважаю, що ми не маємо мобілізувати жінок, тим більше, у нас достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізованими і не ховатись під спідницями жінок", – прокоментувала Оксана Григор’єва.

Закон України про мобілізацію / Інфографіка: Главред

​Вона переконана, що ще зі шкільного віку дівчата, як і хлопці, повинні опановувати базові навички тактичної медицини та керування дронами. Григор’єва також підтримує ідею добровільної участі жінок у військовій службі та прагне популяризувати відповідні професії, наголошуючи на важливості навчання для всіх.

"Але поки ми не говоримо про примусову мобілізацію, і її не буде для жінок", – зазначила радниця.

"Мобілізацію жінок вже давно потрібно оголосити"

Обов’язкова мобілізація жінок в Україні, на думку воїна та адвокатки Євгенії Закревської, вже давно є необхідною. Військовослужбовиця 92 окремої штурмової бригади ЗСУ та аеророзвідниця висловила цю позицію в інтерв’ю hromadske.

"…Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", - сказала вона.

Вона наголосила, що залучення жінок до служби дало б змогу нинішнім військовим перепочити, побачитися з рідними та частково повернутись до мирного життя. Закревська вважає, що в умовах війни справжній прояв громадянської позиції — це опір.

Скільки жінок служить в ЗСУ

Станом на 1 січня 2025 року в лавах Збройних сил України служить понад 70 тисяч жінок. З них близько 5 500 перебувають безпосередньо на передовій, повідомило Міноборони 8 березня.

"Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Держава адаптує політику соціального захисту, щоб забезпечити їхні права і рівні можливості", - повідомив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, майже 20 тисяч українок займають бойові посади.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Чи буде мобілізація жінок з 1 вересня

Російські пропагандисти поширюють неправдиву інформацію про нібито плани української влади розпочати з 1 вересня 2025 року масову мобілізацію жінок, зокрема й 18-річних дівчат. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У таких повідомленнях стверджується, що планується мобілізувати до мільйона жінок, однак це не відповідає дійсності.

В Україні немає жодних офіційних рішень, законопроєктів чи заяв, які б передбачали подібні дії, і в парламенті не зареєстровано відповідних документів. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що ці фейки є елементом інформаційної спецоперації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні, посилення паніки та підрив довіри до державної влади.

"Мета подібних інформаційних вкидів - посіяти панічні настрої серед українців і дестабілізувати ситуацію в тилу", - заявили в Центрі протидії дезінформації.

Чи буде мобілізація жінок в Україні в липні

У липні 2025 року законодавчих змін щодо мобілізації жінок не передбачається — жодних нових зобов’язань для українок не вводиться. Як і раніше, мобілізація жінок в Україні здійснюється лише на добровільній основі, без примусу.

Обмежень на виїзд за кордон для жінок також немає. Виняток становлять лише ті, хто служить у війську або працює в державних структурах — вони можуть виїжджати лише у службове відрядження.

/ Фото: УНІАН

Окремо діє правило військового обліку для жінок із медичною освітою, йдеться про лікарів, фармацевтів, стоматологів, медсестер. Навіть якщо вони не працюють за спеціальністю, їм потрібно мати військово-обліковий документ. У разі його відсутності роботодавець може відмовити в працевлаштуванні, а сама жінка отримати штраф.

Мобілізація жінок в Україні: що каже закон

Відповідно до чинного законодавства, участь жінок у базовій загальновійськовій підготовці, яка стартує в серпні 2025 року, а також у військовій службі, залишається добровільною.

Якщо жінка самостійно вирішує вступити до лав ЗСУ, вона має стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності, отримати військово-облікову спеціальність згідно з наявною цивільною освітою і підписати контракт на службу.

У такому випадку вона виконує обов’язки нарівні з чоловіками, з урахуванням норм законодавства щодо захисту материнства, дитинства та недопущення гендерної дискримінації.

"Отже, на сьогоднішній день ми говоримо лише про вільний вибір жінок в питаннях проходження військової служби", — каже адвокат Марина Бекало в коментарі TSN.ua.

/ Фото: Генштаб ЗСУ

Адвокатка Марина Бекало звернула увагу, що влада готує зміни до чинного законодавства, які, на думку частини суспільства, можуть стосуватися мобілізації всього цивільного населення.

Однак наразі жодних конкретних законопроєктів не представлено, тож робити остаточні висновки ще рано.

Вона припускає, що можливі зміни можуть торкатися, зокрема, примусової мобілізації жінок за окремими спеціальностями або ж передбачати обов’язкове проходження курсів з домедичної допомоги, цивільного захисту, чи інформаційні програми в навчальних закладах.

"Поки що інформації немає, які саме зміни ми маємо очікувати", — каже Марина Бекало.

Чи потрібна мобілізація жінок в Україні та на які спеціальності

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса вважає, що наразі питання мобілізації жінок в Україні не є пріоритетним і здебільшого залишається на добровільному рівні. Про це заявив Паліса в інтерв’ю BIHUS Info 12 квітня 2025 року

"Я думаю, жіноча мобілізація… тут, швидше, якісь дефіцитні спеціальності, медичні напрямки і таке інше. Я думаю, це питання зараз так гостро не стоїть. Жіноча служба в армії – це більш така добровільна справа, мені здається. Але в подальшому, як я вже казав, мені здається, доцільно було б розглянути оцей варіант ізраїльського досвіду розгортання Збройних сил з урахуванням українських особливостей", - зазначив він.

Водночас він наголошує, що якщо людина хоче користуватися перевагами, які надає держава — здобувати освіту, займати державні посади або отримувати бюджетні виплати, то вона повинна бути готовою виконувати обов’язок служби в армії.

Павло Паліса / Фото: ОП

Паліса підкреслює, що ризик повторення агресії з боку Росії залишається, і щоб уникнути цього, суспільство має усвідомлювати необхідність участі кожного у зміцненні обороноздатності країни.

"Бо обов’язок захисту держави визначений у Конституції, а зараз це розуміння має прийти не суто зі слів Конституції, а з більш практичних і приземлених речей", - зазначив Паліса.

Чи реальна примусова мобілізація жінок в Україні

Адвокатка Марина Бекало наголосила, що мобілізація стосується не лише призову до армії для служби в бойових підрозділах, а й залучення до виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням обороноздатності країни — зокрема, роботи на оборонних заводах і стратегічних об’єктах.

"Якщо ми говоримо про примусову мобілізацію жінок для виконання військового обов’язку, то юридично це також є можливим, та для цього потрібно лише внесення деяких поправок до профільного законодавства аби це запрацювало. Враховуючи, що за Конституцією захист незалежності та територіальної цілісності України є обов’язком всіх без виключення громадян України, такі заходи не будуть суперечити нормам Конституції. Це якщо ми говоримо суто з юридичної точки зору", — пояснює Марина Бекало.

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