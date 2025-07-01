Макрон після розмови з Путіним зідзвонився із Зеленським: ЗМІ дізналися деталі

Путін не прагне миру з Україною.

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Макрон - про розмову з Путіним: глава Кремля не прагне завершувати війну, - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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Макрон поділився із Зеленським деталями розмови з Путіним

Позиція Путіна щодо війни проти України не змінилася

Президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з Володимиром Путіним зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та поділився подробицями розмови з главою Кремля.

Як повідомляє Суспільне, розмова Зеленського і Макрона була конструктивною. Французький глава держави розповів колезі про деталі розмови з Путіним.

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За даними джерела журналістів, позиція Кремля не змінилася: Путін не демонструє готовності до завершення війни.

Розмови Макрона з Путіним і Зеленським - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Зеленський і Макрон раніше обговорили можливість додаткових постачань Україні французьких винищувачів Mirage. Також лідери поговорили про співпрацю з виробництва та інвестицій у дрони-перехоплювачі.

Зеленський і Макрон обговорили україно-французьке виробництво безпілотників на базі концерну Renault. Крім того, у МЗС Франції заявили про передачу Україні частини коштів, які були отримані від заморожених активів РФ.

1 липня Макрон поговорив телефоном із Путіним. Глава Кремля вибухнув звичною кремлівською пропагандою і заявив, що агресор Росія для завершення війни "вимагає", зокрема, "визнання" окупованих територій України "російськими".

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