У Путіна нібито 'не хочуть затягувати' переговори з Україною, але сплив один нюанс

Пєсков стверджує, що нібито ніхто не затягує процес мирних переговорів.

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Кремль "вдячний" Трампу за спроби "миру" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ОПУ, 23 ОМБр

Що сказав Пєсков:

РФ нібито не зацікавлена в затягуванні мирних переговорів з Україною

Росія прагне досягти своїх "цілей"

Планується узгодити дату третього раунду переговорів у Стамбулі

Росія нібито не має наміру затягувати мирні переговори з Україною. Водночас у Кремлі продовжують мріяти про досягнення власних "цілей". Таку заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Пєсков зазначив, що в Росії "вдячні" за зусилля, які докладає Вашингтон і команда президента США Дональда Трампа для сприяння переговорам щодо завершення війни РФ проти України.

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Також речник Путіна сказав, що наразі планується узгодити терміни третього раунду переговорів у Стамбулі. До цієї зустрічі сторони виконували домовленості, які були досягнуті під час другого раунду переговорів. За його словами, коли всі попередні гуманітарні угоди будуть реалізовані, настане час для нової зустрічі.

"Тут ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені, щоб добитися досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході "СВО" політико-дипломатичними засобами. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати", - заявив Пєсков.

Третій раунд переговорів України та РФ - що відомо

Нагадаємо, 30 червня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що динаміка переговорів між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва США. Він додав, що враховувати потрібно реальний стан справ на землі. Москва сподівається найближчим часом узгодити дату третього раунду переговорів.

У відповідь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія імітує готовність до мирних переговорів, маніпулюючи відповідальністю за затягування війни. Він наголосив, що Кремль щодня доводить свою неготовність до миру, продовжуючи ракетні удари по українських містах і блокуючи мирні ініціативи.

Як повідомляв Главред, 19 червня Путін заявив, що Росія прагне якомога швидше завершити війну з Україною і готовий до переговорів із Зеленським, але не визнає його легітимним для підписання угод. Він цинічно закликав Україну не зволікати з переговорами.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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