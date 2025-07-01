"Обвалилася частина конструкції": будинок співачки Руслани постраждав від російських обстрілів

Руслана Лижичко розповіла, що їй допомагає пережити ракетні атаки.

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Руслана Лижичко сьогодні - будинок співачки постраждав під час обстрілу / колаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Про що молиться зірка під час ракетних атак по Україні

Українська співачка, переможниця Євробачення-2004 та Народна артистка України Руслана Лижичко розділяє жахи повномасштабної війни разом зі звичайними українцями. Її оселя постраждала від ворожих обстрілів, про що вона розповіла в нещодавньому інтерв'ю для Главком.

"Я бачила, як збили БПЛА у 300-500 метрів від мене. Один раз був прильот – у нас розбилося скло. Якось через вибух у нас обвалився частина конструкції балкона, пішли тріщини по хаті", - каже зірка.

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Утім Лижичко не скаржиться на долю. Щоразу під час обстрілів вона щиро молиться за збереження і порятунок співвітчизників, і не менш щиро переживає та співчуває жертвам російської агресії.

"Я зловила себе на думці, що я ніколи не просила в молитві лише за мій будинок. Я молюсь, щоб збили дрон чи ракету, і вони впали десь у полі, не на житлові райони. Якщо я дізнаюсь, що є приліт, є жертви, то сприймаю свою молитву як недостатню, не до кінця сильну, думаю, що я не навчилася достатньо правильно молитися. І молотися не за себе! Я вважаю, що егоїзм призводить до самознищення", - зазначає Руслана.

Руслана про ракетні обстріли України / instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Хто така Руслана Лижичко? Руслана Лижичко або мононімно Руслана - українська співачка, музичний продюсер, автор-виконавець. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

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