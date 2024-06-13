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Україна та США підписали безпекову угоду - Reuters

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2024, 21:01оновлено 13 червня, 21:37
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Двосторонню угоду сторони підписали терміном на 10 років.
Зеленський, Байден
Зеленський і Байден підписали безпекову угоду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Україна та США підписали безпекову угоду. Цю двосторонню угоду на полях саміту G7 підписали Джо Байден і Володимир Зеленський терміном на 10 років. Про це повідомляє Reuters.

Вона необхідна для зміцнення оборони України від російських загарбників.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку містка до можливого членства України в альянсі НАТО", - йдеться в угоді, текст якої цитує Reuters.

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В угоді йдеться про те, що в разі збройного нападу або загрози нападу проти України вище керівництво США та України має зустрітися протягом 24 годин. На цій зустрічі вони обговорюватимуть заходи реагування та визначатимуть додаткові потреби в обороні.

"Сполучені Штати мають намір надати довгострокову матеріальну допомогу, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розбудови українських сил безпеки й оборони, які спроможні захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримування майбутньої агресії", - ідеться в тексті.

Підписано угоди про роботу у сфері безпеки

Нагадаємо, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали історичну безпекову угоду. Це перша угода такого роду між Україною і країною, яка не входить до G7.

Як раніше повідомляв Главред, 16 лютого президент України підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Франції. Угода передбачена на 10 років і залишатиметься чинною до вступу України в НАТО. Франція також виділить 3 млрд євро на підтримку України у 2024 році. Раніше того ж дня Зеленський здійснив робочий візит до Німеччини, де зустрівся з канцлером Олафом Шольцем. На зустрічі в Берліні було підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку з Німеччиною.

Крім цього, 12 січня Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уклали угоду щодо безпеки. Вона спрямована на надання гарантій у разі можливого нового нападу Російської Федерації.

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