Уражено НПЗ та завод 'Купол' за 1300 км: Генштаб розкрив деталі вогняного 'привіту'

Українські військові атакували нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" та оборонний завод "Купол".

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Уражено два стратегічні заводи в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, google.com/maps

Що відомо:

Уражено нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез"

Завдано удару по заводу "Купол" у Іжевську

На об'єктах РФ зафіксовано пожежі

У вівторок, 1 липня 2025 року, українські військові здійснили успішну атаку на стратегічно важливі об’єкти у глибині території Росії. Уражено нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ та завод "Купол" в Іжевську. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються, - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними розвідки, завод "Саратоворгсинтез" використовувався ворогом у військових цілях. Завод забезпечував пально-мастильними матеріалами російських окупантів, що задіяні у збройній агресії проти України.

Що відомо про "Саратоворгсинтез"

ТОВ "Саратоворгсинтез" є хімічним підприємством і дочірньою компанією ПАТ "Лукойл" — одного з найбільших нафтових гігантів РФ. Завод вже ставав мішенню ударів: у січні 2025 року він також зазнав дронової атаки, яка спричинила вибухи та тимчасове зупинення виробництва.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі.

Уражено завод "Купол"

Крім цього, у рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони РФ, 1 липня підрозділи Служби безпеки України разом з іншими складовими Сил оборони завдали точного удару по Іжевському електромеханічному заводу "Купол". Він розташований в Удмуртській Республіці РФ - за понад 1300 км від українського кордону.

"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються", - повідомив Генштаб ЗСУ.

Завод "Купол" — важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії, який спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

Атаки по російських об'єктах - останні новини

Як повідомляв Главред, 30 червня в окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, удари були завдані по Донецькому металургійному заводу, де, ймовірно, розміщувалися військові потужності, а також по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ.

Згодом Генштаб підтвердив, що Сили оборони України завдали точного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на окупованій території Донецької області. Ворог зазнав втрат, які наразі уточнюються.

Раніше також повідомлялося, що 1 липня вибухи пролунали у російському місті Іжевськ. За попередніми даними, уразили оборонний завод "Купол", який спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів "Тор" та ударних дронів "Гарпія".

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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