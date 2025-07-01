"Нога не працює відсотків на 80": у зірки "Слуги народу" серйозні проблеми зі здоров'ям

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Популярний актор і комік Арам Арзуманян активно займається спортом. Однак одне з тренувань принесло йому несподіваний неприємний сюрприз.
У своєму блозі в Instagram артист зізнався, що вже довгий час проходить реабілітаційне лікування: прокинувшись одного ранку, він відчув пекельний біль, почала відніматися нога. Лікарі виявили в Арзуманяна численні екструзії (грижі), які тиснули на сідничний нерв.
Робити операцію актор побоявся, але від лікування не відмовився. Наразі воно почало давати перші плоди - зараз Арам може нормально рухатися і поступово повертається до повноцінного життя.
"Тепер можна і розповісти про спину. Короче, ввечері потренувався, а зранку прокинувся від болю нестерпного по всій нозі, а ще оніміння. Зробив МРТ - вуаля - екструзії (грижі), які повилазили і тиснуть на нерв, той самий, що по всій нозі, всім відомий сідничний нерв. Злякався, що операція і ніяк по-іншому, бо нога не працює відсотків на 80, а тільки біль. Нестерпний біль. Але реабілітаційно відновлював. І відновив. Поки ще не на 100%, але вже можу і каскадерів підміняти", - жартує зірка.
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Хто такий Арам Арзуманян?
Арам Арзуманян - український актор театру, кіно, телебачення, гуморист, комік вірменського походження. Найбільш відомий ролями в серіалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фільмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Учасник шоу "Танці з зірками" (2020), веде блог у TikTok із понад 800 тис. підписників.
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