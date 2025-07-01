Росія ставить амбітні цілі: Шмигаль розкрив, які регіони України під загрозою

Росія намагається закріпитися на нових кордонах, щоб посилити свої переговорні позиції у війні з Україною.

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Росія прагне розширити контроль на п’ять областей України / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

Росія прагне вийти на кордони кількох областей України

Україна втомилася, але фронт стабільний і ворог наступає

Потрібна ППО та посилення санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр України повідомив про актуальний стан на фронті та політичні наміри російських окупантів. Ворог прагне вийти на кордони кількох українських областей — Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, а можливо й Чернігівської — щоб посилити свої переговорні позиції і змусити Україну до капітуляції, що є абсолютно неприйнятним. Про це він розповів в інтерв’ю іспанському виданню El Pais.

"Ми втомилися, що природно після такої тривалої війни, але ми не виснажені, що дуже важливо. Зараз лінія фронту більш-менш стабілізувалася. Вони все ще наступають. У них є досить божевільні політичні цілі, такі як вихід на географічні кордони інших областей України (Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, можливо, Чернігів), щоб збільшити свою переговорну перевагу і принести нам пропозиції про капітуляцію, що є абсолютно неприйнятним", — зазначив глава уряду. відео дня

Він наголосив, що Україна має підтримку партнерів і продовжуватиме боротьбу за свою незалежність.

"Ми втомилися, але не знесилені", — додав Шмигаль.

Щодо найважливішої допомоги від партнерів, прем’єр підкреслив першочергову потребу в засобах протиповітряної оборони — Patriot, Hawk, ЗРК.

"Більше, ніж наступальна зброя, нам потрібна оборонна зброя для захисту нашого неба, тому що росіяни різко збільшили виробництво безпілотників і ракет іранського типу. Щоночі вони використовують від 300 до 500 безпілотників і ракет. Нам потрібна співпраця у виробництві безпілотників, які відіграють вирішальну роль на полі бою і дозволяють нам не лише стримувати, але й тиснути на росіян зі свого боку", — розповів Шмигаль.

Крім того, Україна наполягає на посиленні санкційного тиску на Росію. За словами прем’єра, економічний і військовий тиск мають діяти паралельно, щоб звузити простір для маніпуляцій і підштовхнути агресора до переговорів.

"Це зменшить простір для маніпуляцій, брехні та розвитку їхньої економіки. Зрештою, вони сядуть за стіл переговорів і попросять миру. Це наша стратегія", — резюмував глава уряду.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напруження на Близькому Сході та потенційне загострення між Іраном і Ізраїлем не матимуть значного впливу на позиції Росії. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Крім того начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що етап загострення на фронті вже розпочався. Про це він розповів в ефірі програми "На лінії вогню" на Громадському радіо.

Станом на зараз російські війська не мають відчутних успіхів у Харківській та Сумській областях. Задум Володимира Путіна щодо створення буферної зони зазнав поразки, зазначив військово-політичний експерт і співзасновник ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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