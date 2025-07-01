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"Він був найкращим": на фронті загинув комбат 110 бригади Сергій Захаревич

Юрій Берендій
1 липня 2025, 18:49
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1 липня під час бойових дій загинув командир 110-ї бригади ЗСУ, полковник Сергій Захаревич.
'Він був найкращим': на фронті загинув комбат 110 бригади Сергій Захаревич
На фронті загинув комбат 110 бригади Сергій Захаревич / Колаж Главред, фото: УНІАН, Serhii Sobko/Facebook

1 липня стало відомо про загибель українського захисника, командира 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, полковника Сергія Захаревича. Про це повідомив бригадний генерал Сергій Собко у Facebook.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами", - йдеться у дописі.

Собко зазначив, що полковник Сергій Захаревич був найяскравішим прикладом справжнього офіцера та лідера.

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"Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше - це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями", - додав він.

Генерал нагадав слова загиблого героя, який казав, що на його долю випадало чимало випробувань.

"Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все. Ми благословенні, що ти був з нами. Завжди будеш. Вічна памʼять та слава всім полеглим… Глибокі співчуття рідним та близьким…", - написав Собко.

Деталі загибелі Захаревича наразі не повідомляється.

Захаревич став командиром бригади в лютому 2025 року, до цього обіймав посаду заступника командира 33-ї бригади. У 2015 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а в 2022 році — ІІ ступеня.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок ракетного удару по штабу збройних сил РФ у тимчасово окупованому Донецьку 30 червня був ліквідований виконувач обов'язків командувача 8-ї загальновійськової армії, гвардії полковник Руслан Горячкін. Про це повідомили російські пропагандистські медіа.

Попри тривалу війну, складну ситуацію на передовій та зниження активності з боку союзників, Україна досі має шанс на перемогу у війні проти Росії. Проте для цього країнам Заходу необхідно змінити свою стратегію не лише у військовій сфері, а й в економічній та дипломатичній. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Foreign Affairs.

Водночас армія РФ стикається з серйозними труднощами, що заважають їй досягати суттєвих успіхів на фронті. Без нової хвилі мобілізації та підтримки з боку Північної Кореї російські сили навряд чи здатні реалізувати великомасштабні наступи, зазначає The Washington Post.

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Що відомо про Сергія Захаревича

Полковник Сергій Анатолійович Захаревич — український військовий, командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Загинув 1 липня 2025 року під час бойових дій проти російських окупантів .

Сергій Захаревич закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Починав службу як командир взводу розвідувальної роти у 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010 року очолював розвідувальну роту 1-ї танкової бригади. До призначення командиром 110-ї бригади у лютому 2025 року, обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади .

У 2015 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2022 році — орденом Богдана Хмельницького II.

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