Ціни на 'синю перлину' впали на 30%: в Україні різко подешевшала улюблена ягода

Темп падіння цін за 3–5 днів становить 15–30% залежно від регіону та якості.

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Ціни на лохину стрімко падають / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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В Україні швидко падають ціни на лохину

Порівняно з кінцем червня, ціни впали в середньому на 20-25%

Темп падіння цін за 3–5 днів – від 15 до 30%

На внутрішньому ринку України швидко знижуються ціни на лохину. Дешевшає переважно лохина низької та середньої якості, у той час як ціна на ягоду преміального класу залишається відносно високою. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Як зазначили аналітики, сезон збору лохини в Україні у 2025 році розпочався з приблизно тижневим запізненням, що підтримало високі ціни на початку літа. Проте вже на початку липня оптові ціни почали помітно знижуватися.

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За даними основних оптових ринків України, 1 липня дрібнооптові партії лохини продавалися за такими цінами:

Ринок "Шувар" (Львів): 300–450 грн/кг (6,12–9,18 €/кг);

Ринок "Столичний" (Київ): 300–350 грн/кг (6,12–7,14 €/кг);

Ринок "Початок" (Одеська область): 400–450 грн/кг (8,16–9,18 €/кг).

Порівняно з кінцем червня 2025 року, зниження цін є значним і сягає в середньому 20-25%. За даними аналітиків, у Києві ціна впала з 450–500 грн/кг (9,22–10,25 €/кг) до 300–350 грн/кг (6,12–7,14 €/кг), що становить 28–30% зниження.

Водночас у Львові діапазон цін змінився з 380–450 грн/кг (7,79–9,22 €/кг) до 300–450 грн/кг (6,12–9,18 €/кг). Мінімальна ціна знизилася на 21%.

В Одесі максимальна ціна залишилася незмінною (450 грн/кг), однак мінімальна впала з 480 грн/кг (9,84 €/кг) до 400 грн/кг (8,16 €/кг), тобто знизилась на 17%.

Таким чином, середній темп зниження цін за 3–5 днів варіюється від 15 до 30% залежно від ринку та якості продукції. Аналітики EastFruit прогнозують, що ціни на лохину будуть і надалі швидко падати, аби досягти конкурентного рівня для експорту на ринки Європейського Союзу.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, тисячі українців щодня починають ранок з кави, але її ціна в супермаркетах значно зросла — за останній місяць упаковка 210 грамів подорожчала майже на 30%. Так, у травні пачка Nescafe Gold коштувала 434 грн, а станом на кінець червня — вже 563,70 грн.

Сир в Україні належить до дорогих продуктів, і експерти прогнозують подальше зростання цін через дорожчу сировину та виробництво, зокрема електроенергію. Водночас через відкритий випас худоби влітку ціни на молочні продукти можуть трохи впасти.

Крім цього, в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти: більшість подешевшали, але деякі — подорожчали. Ціни на столові буряки та цибулю значно впали, тоді як рання картопля і морква подорожчали. Подешевшали томати і огірки, але виріс цінник на солодкий перець, кабачок і часник.

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