Копія тата: який вигляд має старший син першого "Холостяка" Чмерковського

Макс Чмерковський і Пета Мургатройд виховують трьох синів.

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Макс Чмерковський ростить свою маленьку копію / Колаж Главред, фото Instagram/petamurgatroyd

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Який вигляд має син Макса Чмерковського

Скільки дітей у Чмерковського

Перший і, напевно, найбільш запам'ятовуваний герой популярного шоу "Холостяк" Максим Чмерковський, який давно живе в США і підтримує Україну, є багатодітним батьком.

Його першому синові Шаї Олександру вже виповнилося 8 років.

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Макс Чмерковський з 2012 року у стосунках із танцівницею Петою Маргатройд. Після народження первістка вони зіграли весілля. Пізніше у них народився другий син Ріо, а буквально через рік, вони вже стали батьками трьох хлопців, молодшого з яких назвали Мілан.

Максим Чмерковський і його діти / Фото Instagram/petamurgatroyd

До слова, шлях пари до другого і третього сина був непростим. Перша вагітність перервалася восени 2020 року, третя - восени 2021. Також у дружини Чмерковського Пети Мургатройд була невдала спроба ЕКЗ.

Макс Чмерковський і Пета Мургатройд / Instagram

Первісток Шаї Олександр росте справжнім красенем, схожим на свого батька. Батьки в соціальних мережах не раз відзначали чуйність і доброту хлопчика, а також те, наскільки він чудовий старший брат.

Син Максима Чмерковського / Фото Instagram/maksimc

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що шлях пари до другої дитини був не простий. Дружина Чмерковського втратила кількох дітей на ранніх термінах, а також робила кілька спроб ЕКЗ.

Нагадаємо, раніше в одному з танцювальних відео, пара вирішила розкрити головний секрет і розповісти своїм передплатникам, на кого ж чекає зіркова пара.

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Хто такий Макс Чмерковський Макс Чмерковський - український танцюрист і хореограф, який довгі роки живе в США. В Україні він прославився завдяки участі в першому сезоні шоу "Холостяк". Тоді він обрав собі в пару Олександру Шульгіну, з якою, втім, скоро розлучився. Чмерковський одружений на американській танцівниці Петі Мургатройд. Пара виховує двох синів - Шай-Олександра і Ріо. Чмерковський активно бере участь в американських танцювальних проектах, а також був суддею в українському шоу "Танці з зірками", яке виходило на каналі 1+1.

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