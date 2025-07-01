ЗСУ розтрощили пункт управління армії РФ: Генштаб розповів про високоточний удар

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- Сили оборони України уразили пункт управління 8-ї армії РФ на Донеччині
- Втрати ворога наразі уточнюються
- Удар ускладнив здатність армії РФ планувати операції на Покровському та Торецькому напрямках
Ввечері понеділка, 30 червня, українські Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. У ворога є втрати. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"На даний момент втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, результативна атака суттєво ускладнила здатність російського командування планувати та вести операції на напрямках Покровська та Торецька. Військові наголосили, що руйнування командних пунктів і систем зв’язку є частиною послідовної стратегії Сил оборони, спрямованої на послаблення оперативних можливостей армії РФ.
"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - підкреслили у Генштабі.
Атаки по об'єктах РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, увечері 30 червня в окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, вдарили по Донецькому металургійному заводу та штабу 8-ї армії РФ.
Також 30 червня внаслідок ракетного удару по штабу 8-ї гвардійської армії РФ в окупованому Донецьку, ймовірно, було ліквідовано полковника Руслана Горячкіна, який виконував обов’язки командувача армії.
Крім цього, 1 липня в російському Іжевську пролунали вибухи — ймовірно, внаслідок удару по заводу "Купол", що виробляє ЗРК "Тор" і ударні дрони "Гарпія". СБУ підтвердила ураження об'єкта, розташованого за 1300 км від України.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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