ЗСУ розтрощили пункт управління армії РФ: Генштаб розповів про високоточний удар

Генштаб підтвердив удар по штабу російської армії на окупованій Донеччині.

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ЗСУ вдарили по штабу російської армії на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

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Сили оборони України уразили пункт управління 8-ї армії РФ на Донеччині

Втрати ворога наразі уточнюються

Удар ускладнив здатність армії РФ планувати операції на Покровському та Торецькому напрямках

Ввечері понеділка, 30 червня, українські Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. У ворога є втрати. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"На даний момент втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу, результативна атака суттєво ускладнила здатність російського командування планувати та вести операції на напрямках Покровська та Торецька. Військові наголосили, що руйнування командних пунктів і систем зв’язку є частиною послідовної стратегії Сил оборони, спрямованої на послаблення оперативних можливостей армії РФ.

"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - підкреслили у Генштабі.

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 30 червня в окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, вдарили по Донецькому металургійному заводу та штабу 8-ї армії РФ.

Також 30 червня внаслідок ракетного удару по штабу 8-ї гвардійської армії РФ в окупованому Донецьку, ймовірно, було ліквідовано полковника Руслана Горячкіна, який виконував обов’язки командувача армії.

Крім цього, 1 липня в російському Іжевську пролунали вибухи — ймовірно, внаслідок удару по заводу "Купол", що виробляє ЗРК "Тор" і ударні дрони "Гарпія". СБУ підтвердила ураження об'єкта, розташованого за 1300 км від України.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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