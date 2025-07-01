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ЗСУ розтрощили пункт управління армії РФ: Генштаб розповів про високоточний удар

Руслана Заклінська
1 липня 2025, 21:19
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Генштаб підтвердив удар по штабу російської армії на окупованій Донеччині.
ЗСУ розтрощили пункт управління армії РФ: Генштаб розповів про високоточний удар
ЗСУ вдарили по штабу російської армії на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/andriyshTime, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Головне:

  • Сили оборони України уразили пункт управління 8-ї армії РФ на Донеччині
  • Втрати ворога наразі уточнюються
  • Удар ускладнив здатність армії РФ планувати операції на Покровському та Торецькому напрямках

Ввечері понеділка, 30 червня, українські Сили оборони завдали високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. У ворога є втрати. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"На даний момент втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу, результативна атака суттєво ускладнила здатність російського командування планувати та вести операції на напрямках Покровська та Торецька. Військові наголосили, що руйнування командних пунктів і систем зв’язку є частиною послідовної стратегії Сил оборони, спрямованої на послаблення оперативних можливостей армії РФ.

"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора. Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - підкреслили у Генштабі.

Атаки по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 30 червня в окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, вдарили по Донецькому металургійному заводу та штабу 8-ї армії РФ.

Також 30 червня внаслідок ракетного удару по штабу 8-ї гвардійської армії РФ в окупованому Донецьку, ймовірно, було ліквідовано полковника Руслана Горячкіна, який виконував обов’язки командувача армії.

Крім цього, 1 липня в російському Іжевську пролунали вибухи — ймовірно, внаслідок удару по заводу "Купол", що виробляє ЗРК "Тор" і ударні дрони "Гарпія". СБУ підтвердила ураження об'єкта, розташованого за 1300 км від України.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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