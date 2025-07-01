"Реально було стрьомно": ведучий "Холостяка" зізнався, чи закохувалися в нього учасниці

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Український ведучий і диктор Григорій Решетнік з 2012 року є невід'ємною частиною романтичного реаліті-шоу "Холостяк". На знімальному майданчику проєкту вирують флюїди, тож не дивно, що дівчата, які прийшли шукати своє кохання, звертають свої погляди і на ведучого.
Про це Григорій Решетнік розповів на офіційній сторінці "Холостяка" в Instagram. Він зазначив, що раніше таке траплялося частіше, через що і йому, і головному герою проєкту часом ставало дуже ніяково.
"Зараз все рідше, а раніше в сезонах частіше була закоханість. Я пам'ятаю, коли героїні на побаченні з Холостяком казали, що їм наснився Григорій Решетнік. Це реально було стрьомно не лише для Холостяка, а й для мене", - згадує шоумен.
Варто зазначити, що на момент зйомок другого сезону "Холостяка" (тоді Григорій з'явився вперше на проєкті як ведучий) Решетнік був уже два роки одружений. Зараз Григорій і Христина Решетніки виховують трьох синів і вважаються однією з найміцніших пар на українському телебаченні.
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Хто такий Григорій Решетнік?
Решетнік Григорій Іванович - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений із Христиною Решетнік та мають трьох синів, пише Вікіпедія.
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