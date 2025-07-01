Потап розповів про свою зустріч із президентом Зеленським: "Не мені судити"

Олексій Потапенко поділився своєю думкою про Володимира Зеленського.

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Потап новини - артист висловився про Володимира Зеленського / колаж: Главред, фото: instagram.com/zelenskyy_official, instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап розповів, коли відбулася та якою була його остання зустріч із Володимиром Зеленським

Також артист висловився про лідерські якості президента України

Український музичний продюсер і виконавець Потап нерідко перетинався з президентом України Володимиром Зеленським до початку його політичної кар'єри. Після 2019-го року Потапенко спостерігав за гарантом лише здалеку.

"Я з ним бачився один раз за весь цей час (за час каденції Володимира Зеленського - прим. редактора). І дзвонив один раз на самому початку, коли він тільки став президентом: я його вітав із тим, що він досяг такої вершини. Далі я бачився з ним, коли він мені вручав звання "Заслуженого артиста України", - повідомив артист в інтерв'ю молдовському журналісту Доріну Галбену.

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При цьому Потап зазначає, що знає президента України, як уважного та орієнтованого на досягнення цілей керівника. Принаймні таким він запам'ятав Володимира Зеленського, коли той працював у шоу-бізнесі. Його політичні успіхи Потапенко коментувати відмовився.

Потап новини - артист висловився про Володимира Зеленського / Скриншот YouTube

"Я можу сказати, що він (Володимир Зеленський) має неймовірну працездатність, у нього приголомшливий змагальний характер, він чуйний керівник, який швидко думає і приймає рішення... Це те, яким я його пам'ятаю з шоу-бізнесу. Який він президент - не мені судити, це вже вибір українського народу", - каже артист.

Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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