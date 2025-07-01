Тоню Матвієнко побив водій таксі: "Приниження і шок"

Матвієнко не стала мовчати про скоєне над нею насильство.

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Тоня Матвієнко зараз - співачка стала жертвою побиття та агресії таксиста / колаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

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Українська співачка Тоня Матвієнко потрапила в кричущу історію: вона стала жертвою насильства і хамства з боку водія таксі однієї з популярних компаній-перевізників. "Ця доба для мене була приниженням і шоком!" - каже зірка. Подробиці події вона виклала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Матвієнко, таксист спочатку поводився зухвало: у грубій формі відмовився закрити вікно в автомобілі, після чого дозволяв собі всю дорогу робити недоречні зауваження. Тоді співачка попросила зупинити машину, але отримала відмову.

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"Довелося відчинити двері на ходу. Лише тоді він зупинився. Я вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече", - розповіла Тоня. Вона також зазначила, що подала заяву в поліцію, і опублікувала фото кривдника зі спини та номери його автомобіля.

Тоня Матвієнко наголосила, що розкрила свої біль і приниження не заради хайпу, а щоб надати розголосу обурливій поведінці та несправедливості. "Я просто знаю, що я — не єдина. Таких випадків багато. І ще більше тих, хто після них нічого не говорить, бо "нічого не доведеш". Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана. Бережіть себе!" - додала вона.

Тоня Матвієнко зараз - співачка стала жертвою побиття та агресії таксиста / facebook.com/TonyaMatvienko

У коментарях підписники поділяють обурення Тоні Матвієнко поведінкою таксиста, який дозволяє собі фізичне насильство і хамську поведінку з клієнтами.

Тоня Матвієнко зараз - співачка стала жертвою побиття та агресії таксиста / facebook.com/TonyaMatvienko

Тоня Матвієнко зараз - співачка стала жертвою побиття та агресії таксиста / facebook.com/TonyaMatvienko

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