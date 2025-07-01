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Загроза наступу Росії на Суми: Трамп зробив дивну заяву

Андрій Ганчук
1 липня 2025, 22:07
689
У Трампа прямо запитали, що він робитиме, якщо війська РФ підуть у наступ на Суми.
Трамп, Суми, Сумська область
Уважно стежу за ситуацією в Сумській області - Трамп / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Коротко:

  • Трамп спостерігає за ситуацією в Сумській області
  • Трамп не знає, як розгортатимуться події

Американський президент Дональд Трамп заявив, що він стежить за ситуацією в Сумській області та має намір і надалі спостерігати за обстановкою.

Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.

відео дня

Трамп фактично уникнув відповіді.

"Подивимося, що буде. Я уважно стежу за ситуацією", - підкреслив глава Білого дому.

Загроза наступу Росії на Суми: Трамп зробив дивну заяву
Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Трамп зволікає із санкціями проти Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше держсекретар США Марко Рубіо сказав, що Вашингтон наразі не готовий впроваджувати нові санкції проти Москви, оскільки має намір вести перемовини з росіянами про припинення війни проти України.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме - розтрощимо їх ще більшими санкціями, то, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню. Хто тоді з ними буде розмовляти?" - додав Рубіо й уточнив, що Трамп знає, коли саме потрібно буде запустити нові санкції.

Сам Трамп також стверджував, що введе нові санкції проти Росії лише тоді, коли вважатиме це за необхідне.

"Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", - говорив американський президент.

29 червня соратник президента США, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп ухвалив рішення, згідно з яким настав час просувати законопроєкт щодо 500% мита проти країн, які купують у Росії нафту і газ. За словами Грема, якщо проєкт стане законом, Трамп отримає потужний інструмент впливу, а зволікати вже не можна.

Хто такий Ліндсі Грем?

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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Сумы Дональд Трамп Сумська область війна Росії та України російський наступ
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