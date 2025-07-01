'Буде під їх контролем': Буданов зробив жорстку заяву про війну та мобілізацію

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що етап загострення на фронті вже триває, і закликав українців усвідомити необхідність реального захисту держави.

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Буданов зробив жорстку заяву про війну, мобілізацію та мирні переговори / Колаж Главред, фото: УНІАН, 4 окрема танкова бригада

Про що сказав Буданов:

Загострення на фронті вже відбувається

Треба реально захищати свою державу

Ситуація може змінитись після завершення мирних переговорів

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що етап загострення на фронті вже розпочався. Про це він розповів в ефірі програми "На лінії вогню" на Громадському радіо.

Коментуючи заяву російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна про те, що "російська земля буде там, де ступить нога російського солдата", Буданов підтвердив, що так все й буде відбуватись.

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"Так, усе сказано вірно. Те, доки дійдуть — те й контролюватимуть. А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам як громадянам з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного сказав Буданов. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені"", - сказав глава ГУР МО.

Керівник ГУР підкреслив, що загострення бойових дій вже триває і суттєвих змін у ситуації найближчим часом очікувати не варто. Такий стан, за його словами, зберігатиметься до моменту завершення мирних переговорів.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напруження на Близькому Сході та потенційне загострення між Іраном і Ізраїлем не матимуть значного впливу на позиції Росії. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Станом на зараз російські війська не мають відчутних успіхів у Харківській та Сумській областях. Задум Володимира Путіна щодо створення буферної зони зазнав поразки, зазначив військово-політичний експерт і співзасновник ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Попри заяви про небажання затягувати переговори з Україною, Кремль і надалі намагається реалізувати власні стратегічні амбіції, підкреслив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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