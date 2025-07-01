В Україні можуть запровадити графіки подачі води: які міста та регіони під загрозою

Українців попереджають про ризик водної кризи та можливе введення погодинної подачі в кількох регіонах.

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Експерти фіксують масове пересихання джерел і попереджають про ускладнення добування питної води / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Україна ризикує зіткнутися з водною кризою в найближче десятиліття

Південні регіони, особливо Одеська область, можуть постраждати найбільше

Основна частина води в країні — транзитна, залежна від сусідніх держав

Україна стоїть на порозі серйозної водної кризи, яка може торкнутися багатьох регіонів країни вже у найближчі десять років. Через дефіцит води деякі міста можуть запровадити погодинну подачу, повідомив Суспільному голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Найгострішою ситуація очікується на півдні України, зокрема в Одеській області, де водопостачання значною мірою залежить від транзитної річкової води.

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За словами Сухомлина:

"На сьогодні Україна за міжнародними дослідженнями займає 23-24 місце у світі за рівнем забезпечення водою. Ми — на останньому місці в Європі, і ситуація не покращується".

Більшість річок, що постачають питну воду, беруть початок за межами України, тому політичні чи кліматичні зміни можуть призвести до зменшення водних ресурсів. Особливо це стосується регіону навколо Дністра. Водночас підземні води в країні стрімко виснажуються, а рівень очищення стічних вод залишається надто низьким — лише 32% проходять повноцінну очистку.

Урядове агентство наразі завершує будівництво Миколаївського водогону, який має почати працювати у серпні 2025 року. Це дасть змогу покращити водопостачання в сусідніх регіонах та спрямувати ресурси на інші критичні проєкти.

Для ефективного подолання водної проблеми в Україні необхідно створити єдиний національний центр управління водними ресурсами та включити питання води до стратегії національної безпеки.

Як підсумував Сергій Сухомлин:

"Поки в Україні немає системного підходу до управління водними ресурсами, проблема буде лише загострюватися".

Україна стоїть на порозі серйозної водної кризи, яка може торкнутися багатьох регіонів країни вже у найближчі десять років. Через дефіцит води деякі міста можуть запровадити погодинну подачу, повідомив Суспільному голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Найгострішою ситуація очікується на півдні України, зокрема в Одеській області, де водопостачання значною мірою залежить від транзитної річкової води. За словами Сухомлина,

"на сьогодні Україна за міжнародними дослідженнями займає 23-24 місце у світі за рівнем забезпечення водою. Ми — на останньому місці в Європі, і ситуація не покращується".

Більшість річок, що постачають питну воду, беруть початок за межами України, тому політичні чи кліматичні зміни можуть призвести до зменшення водних ресурсів. Особливо це стосується регіону навколо Дністра. Водночас підземні води в країні стрімко виснажуються, а рівень очищення стічних вод залишається надто низьким — лише 32% проходять повноцінну очистку.

Урядове агентство наразі завершує будівництво Миколаївського водогону, який має почати працювати у серпні 2025 року. Це дасть змогу покращити водопостачання в сусідніх регіонах та спрямувати ресурси на інші критичні проєкти.

Для ефективного подолання водної проблеми в Україні необхідно створити єдиний національний центр управління водними ресурсами та включити питання води до стратегії національної безпеки.

Як підсумував Сергій Сухомлин:

"Поки в Україні немає системного підходу до управління водними ресурсами, проблема буде лише загострюватися".

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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