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Путін назвав умови щодо закінчення війни в Україні: в США жорстко відреагували

Юрій Берендій
18 червня 2024, 12:47
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В Держдепі США наголосили, що заяви Володимира Путіна про виведення українських військ з кількох областей України не є розумною основою для миру.
Путін назвав умови щодо закінчення війни в Україні: в США жорстко відреагували
В США жорстко відреагували на умови Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

"Умови припинення війни", які озвучив російський диктатор Володимир Путін в переддень Глобального саміту миру в Швейцарії, зокрема щодо роззброєння України та передачі під контроль Росії кількох її областей суперечать здоровому глузду та статуту ООН. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.

Він назвав заяви Путіна "максималістськими" і додав, що Путін закликав Україну відмовитися від ще більшої частини своєї суверенної території, ніж та, яку зараз окуповує Росія, щоб почати переговори.

"Жодна відповідальна країна не може сказати, що це є розумною основою для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить елементарній моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", – сказав Міллер.

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За його словами, станом на зараз Росія не готова до серйозних мирних переговорів про закінчення війни проти України.

"Дії РФ роблять це особливо очевидним, оскільки вона продовжує свої бомбардування критичної інфраструктури України, загрожує кораблям у Чорному морі та примусово переселяє десятки тисяч українських дітей", — відзначив речник Держдепу.

Путін назвав умови щодо закінчення війни в Україні: в США жорстко відреагували
Що відомо про декларацію Саміту миру / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Війна Росії проти України - що відомо про "мирний план Путіна"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор назвав "умови миру" від Росії, які включають виведення українських військ з певних областей та відмову від вступу до НАТО.

Воднчочас канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що під час Глобального саміту миру у Швейцарії країни-учасниці не обговорювали цей план.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Кремль не демонструє інтересу до справжніх переговорів з Україною, а лише намагається виглядати як зацікавлена сторона у діалозі, спрямованому на переконання Заходу у необхідності поступок, які порушують суверенітет України.

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