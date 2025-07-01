'Київ може стати найуразливішим містом': військовий попередив про небезпечний перелом

Окупанти все більше і більше обстрілюють Україну дронами, а засобів протиповітряної оборони не вистачає, зазначає засновник компанії з виробництва ударних БПЛА.

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РФ посилює обстріли України дронами, Київ може стати вразливим, зазначає військовий/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС Києва

Основні тези Боровика:

РФ посилює обстріли України дронами

Київ може стати одним з найменше захищених міст з точки зору ударів дронів

Іноземні партнери не повинні блокувати Україні допомогу, і тоді ситуація може покращитися

Зараз спостерігається тенденція до посилення обстрілів України з боку країни-агресорки Росії дронами.

Ситуація переламалася, і Київ може стати одним з найменше захищених міст з точки зору ударів російських безпілотників, зокрема, через масштабування окупантами обстрілів. Таку думку висловив діючий український військовослужбовець, засновник компанії з виробництва ударних БПЛА Валерій Боровик у коментарі ТСН.ua.

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"Досить серйозними темпами в Росії йде масштабування виробництва дронів-камікадзе типу "Шахед". Катастрофічного нарощування не буде, як деякі експерти прогнозують, що Росія зможе випускати 1 тис. – 2 тис. одиниць на добу. До цього треба готуватись, але нарощування буде 10%-20%. Помісячно. Таке може бути, якщо росіяни такими темпами будуть розвивати виробництво", – зазначив Боровик.

За його словами, за таким нарощуванням масштабів обстрілів не встигає захист систем традиційного ППО. Він зазначив, що кінетичне знешкодження знизило свою ефективність – йдеться про кулемети мобільних вогневих груп.

"Шахеди" зараз літають на висоті більше 2-3 км, тому кулемети їх банально не можуть дістати. Частину ворожих дронів вдається знищити, застосовуючи іншу тактику, проте загалом ефективність зменшилась, каже військовий.

Водночас він нагадав, що РФ збільшує виробництво ракет.

"При цьому захист систем ППО типу Patriot не збільшується, а Росія нарощує потужності. Цей мій посил – не для наших військових, які роблять героїчну роботу, а до наших іноземних партнерів, щоб вони швидше приймали рішення та не блокували нам поставки тих ударних елементів, якими ми можемо знищувати на території противника виробничі потужності", – сказав військовослужбовець.

Військовий зазначив, що зараз українські ракетні можливості не дозволяють нам робити цього.

Крім цього, він додав, що в Україні потрібно розвивати також нетрадиційні засоби ППО, які ще вчора не розвивались.

"Можу сказати, що наша держава серйозно дивиться в напрямку дронів-перехоплювачів. Крім того, потрібні більше засобів РЕБ та авіації. Але, крім цього, потрібні ще такі операції як "Павутина", удари по виробничих потужностях, потрібні диверсії в Росії", – висловив свою думку військовий.

Інфографіка "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ вдарила по Харкову новим дроном – що про нього відомо. Лише за останній тиждень Харків пережив 16 ворожих атак. Найчастіше окупанти били дронами-камікадзе "Шахед".

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про посилення небезпеки через удари РФ. Росія нарощує виробництво безпілотників і скоро зможе запускати їх ще більше – до кінця 2025 року окупанти можуть отримати можливість запускати 1000 дронів за ніч.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, чи вплине конфлікт на Близькому Сході на дрони в арсеналі РФ. Керівник ГУР оцінив залежність РФ від Ірану як незначну і пояснив, чому постачання компонентів не є критичними.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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