Тополя зібрав пів мільйона гривень на психіатра народній депутатці

Музикант Тарас Тополя вирішив допомогти народній обраниці і зібрав для неї кругленьку суму.

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Тополя може допомогти Безуглій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/bezuhlamariana/, скріншот

Коротко:

На що саме зібрав грошей Тарас Тополя

Що тепер потрібно зробити Безуглій, щоб отримати допомогу

Український співак Тарас Тополя, який нещодавно пережив руйнування у власній квартирі через атаку росіян, відкрив банк в одному з українських банків, щоб допомогти народній обраниці Мар'яні Безуглій оговтатися.

Скандальна нардепка Мар'яна Безугла після смертоносного обстрілу Києва 23 червня замість того, щоб розповісти про злочин країни-агресора Росії, накинулася на українського співака Тараса Тополю.

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Олена і Тарас Тополя з дітьми / instagram.com/alyoshasinger

"Бачиш, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв'ю, замовна пісенька "Крепость Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд... А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне", - написала вона.

Нардепка звинуватила співака в тому, що він начебто проходив фейкову службу і зазначила, що за це його наздогнала "карма", адже він із сім'єю зіткнувся зі справжньою війною.

Таке висловлювання не могло не шокувати співака, який тієї ночі міг позбутися не лише житла, а й своїх дітей, якби вони були вдома.

Тому Тополя вирішив подарувати їй сотні тисяч гривень на психіатричне лікування. "У банку на допомогу Мар'яні вже понад 500.000 грн. Пересікли екватор. Ми ретельно проаналізували всі варіанти і знайшли хорошу клініку і фахівців, готових допомогти. Для старту лікування залишився один важливий крок - добровільна згода (заява) пацієнтки, - написав Тополя на своїй сторінці в Instagram, додавши зразок, який потрібно буде роздрукувати і підписати.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

"Звертаємося публічно - Мар'яна, підпиши! Ми поруч, щоб підтримати. Також зазначу, що зібрані кошти будуть переведені прозоро, напряму на рахунок медичного закладу. Жодної копійки пацієнту на руки. У разі відмови Мар'яни від лікування (підписання згоди), всі кошти будуть спрямовані на потреби дітей загиблих побратимів 130 Батальйону ТРО, де ми несли службу", - підсумував Тополя.

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Хто такий Тарас Тополя? Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

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