Кошти з "тисячі Зеленського" будуть повертати: українців попередили

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- Держава може повернути невитрачені українцями гроші державної підтримки
- В українців залишились лічені місяці, щоб витратити кошти
Більше 10 мільйонів українців отримали так звану "тисячу Зеленського". Але не усі зможуть використати її повністю. Про це йдеться у роз'ясненні на порталі "Дія".
Хоча більшість українців вже повністю використали грошову допомогу від держави, є ще ті, які витратили не усі кошти. Саме вони ризикують, адже залишок їхньої виплати може повернутися у бюджет.
Щоб цього не сталося українцям потрібно витратити залишки чи повну суму грошової допомоги до 31 грудня 2025 року на такі потреби, як:
- комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;
- освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;
- благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;
- салони краси, розваги та інші послуги.
Грошова допомога українцям - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у 2025 році, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України.
Напередодні стало відомо, що українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше.
Раніше повідомлялося, що українцям цього літа виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі до 4 тисяч гривень. Виплати отримає частина жителів Одеси.
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Що таке "тисяча Зеленського"
"Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.
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