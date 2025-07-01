Кошти з "тисячі Зеленського" будуть повертати: українців попередили

В деяких громадян не буде можливості використати повну суму грошової допомоги.

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Визначено термін повернення коштів, наданих українцям, у бюджет/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Держава може повернути невитрачені українцями гроші державної підтримки

В українців залишились лічені місяці, щоб витратити кошти

Більше 10 мільйонів українців отримали так звану "тисячу Зеленського". Але не усі зможуть використати її повністю. Про це йдеться у роз'ясненні на порталі "Дія".

Хоча більшість українців вже повністю використали грошову допомогу від держави, є ще ті, які витратили не усі кошти. Саме вони ризикують, адже залишок їхньої виплати може повернутися у бюджет.

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Щоб цього не сталося українцям потрібно витратити залишки чи повну суму грошової допомоги до 31 грудня 2025 року на такі потреби, як:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

Грошова допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у 2025 році, як і раніше, держава надає одноразову грошову допомогу певним категоріям громадян з нагоди Дня Незалежності України.

Напередодні стало відомо, що українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше.

Раніше повідомлялося, що українцям цього літа виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі до 4 тисяч гривень. Виплати отримає частина жителів Одеси.

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Що таке "тисяча Зеленського" "Тисяча Зеленського" — це програма фінансової підтримки, започаткована урядом України в рамках заходів для допомоги громадянам під час економічних труднощів. Програма передбачає виплату одноразової допомоги в розмірі 1 000 гривень на певні цілі, зокрема для підтримки споживчої активності серед громадян. Ці кошти можуть бути витрачені на певні категорії товарів або послуг, визначені урядом. Основною метою програми є стимулювання економічної активності, допомога громадянам, які постраждали від економічних криз, а також підтримка малого та середнього бізнесу.

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