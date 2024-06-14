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Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко

Яна Ставська
14 червня 2024, 01:15
29
Угода не є альтернативою вступу України до НАТО, а лише стане Києву військовою підтримкою на шляху до Альянсу.
байден
Байден і Зеленський зустрілися на полях саміту "Великої сімки" в Італії / Колаж Главреда. Фото: ОП

В четвер ввечері, 13 червня, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду, спрямовану на військову та фінансову підтримку України на подальші 10 років.

Основні положення двосторонньої угоди України та США - читайте на Главреді нижче.

  • 24 години на реагування у випадку нового нападу РФ

Згідно з опублікованим текстом, США у разі нового нападу РФ на Україну повинні будуть (за можливості) протягом 24 годин зібрати зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити подальші кроки і потреби ЗСУ в обороні.

відео дня

Сам Байден після підписання угоди підкреслив, що Сполучені Штати не збираються направляти в Україну свої війська.

Згадується запровадження нових санкцій, експортного контролю щодо агресора, негайний обмін розвідінформацією.

З-поміж іншого, ідеться про програми підготовки і військової освіти для українських військовослужбовців, надання озброєння, спільні військові навчання / маневри, постійне спільне планування для протистояння загрозам обох країн, співпраця у сфері кібербезпеки та розмінування, сприяння безпеки у Чорному морі.

  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко
  • Про що двостороння безпекова угода України та США: коротко

  • Закупівля F-16, кораблів та ППО

Америка, в тому числі, зобовʼязується допомогти Україні у розбудові багаторівневої ППО і ПРО з врахуванням вже переданих західних ЗРК.

Понад те, США зобовʼязуються підтримувати придбання наземних систем, боєприпасів, БПЛА тощо.

США працюватимуть з союзниками над оновленням українських Повітряних сил - "зокрема над закупівлею ескадрилей сучасних винищувачів, забезпеченням, озброєнням і відповідною підготовкою для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16)".

Згадується і про захист у Чорному та Азовському морях. США разом з партнерами зобовʼязуються постачати засоби для ВМС - системи берегової оборони, розвідку морських просторів, безпілотні системи та надводні судна, зокрема патрульні й річкові кораблі, військово-морські вогневі засоби, засоби протимінної боротьби на морі та інші види озброєнь.

  • Боротьба з корупцією і захист енергосистеми

Також Сполучені Штати обіцяють і надалі підтримувати зусилля у відновленні й зміцненні енергобезпеки, зокрема шляхом її децентралізації. Ідеться про інвестиції, партнерство в оборонній галузі, боротьбою з корупцією тощо.

Окремо у безпековій угоді прописано посилення реформи українського правосуддя, впровадження антикорупційних заходів включно зі зміцненням НАБУ і САП.

  • Замороження російських активів і санкції

Вказується, що активи Росії будуть замороженими доти, доки Росія не сплатить усі завдані Україні збитки. Сполучені Штати "вивчають усі можливі шляхи" використання цих активів для підтримки України "відповідно до внутрішнього і міжнародного права".

Санкції проти РФ і далі продовжать запроваджувати.

США наголошують, що "Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН".

Вказана двостороння безпекова угода передбачає укладення подальших угод або домовленостей, необхідних для її виконання.

  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
  • Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського
    Перший день саміту G7 в Італії з участю Зеленського Фото: ОП
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