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Макрон уперше за три роки поговорив із Путіним: Кремль зробив заяву про Україну

Андрій Ганчук
1 липня 2025, 19:24оновлено 1 липня, 20:16
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Путін назвав свої так звані умови для завершення війни.
Макрон, Путин
Макрон уперше з 2022 року поговорив із Путіним і почув від нього звичну кремлівську пропаганду про Україну / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

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Президент Франції Еммануель Макрон уперше з вересня 2022 року поговорив із керівником Кремля Володимиром Путіним. Очільник країни-окупанта Росії вибухнув черговою пропагандою про Україну та ультимативними "вимогами" щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомили в Кремлі, лідери двох держав обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну РФ проти України. У канцелярії Путіна заявили, що розмова "мала змістовний характер".

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У Єлисейському палаці підтвердили розмову Макрона і Путіна. Вони говорили понад дві години. Обговорювали російсько-українську війну і ядерну програму Ірану.

Путін вибухнув пропагандою про Україну

Зокрема, Путін звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну, а тепер, мовляв, затягує військові дії.

"Під час розгляду ситуації навколо України Володимир Путін нагадав, що український конфлікт - це прямий наслідок політики західних держав, які впродовж багатьох років ігнорували інтереси безпеки Росії, створювали в Україні антиросійський плацдарм, потурали порушенням прав російськомовних жителів, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій, здійснюючи підживлення київського режиму різноманітними сучасними озброєннями", - цитує його адміністрація президента РФ.

Макрон рішуче за Україну

Президент Франції Макрон знову підкреслив, що офіційний Париж цілком підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він закликав Путіна почати реальні перемовини про мир.

"Президент [Еммануель Макрон] підкреслив непохитну підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України. Він закликав якнайшвидше встановити режим припинення вогню і почати переговори", - розповіли журналістам Суспільне в Єлисейському палаці.

"Умови" Росії

Крім того, Путін заявив, що Росія не збирається відмовлятися від ультимативних вимог, які включають "визнання" окупованих територій України нібито російськими.

"Говорячи про перспективи мирного врегулювання, Президент Росії підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які повинні носити комплексний і довгостроковий характер, передбачати усунення першопричин української кризи і спиратися на нові територіальні реалії", - уточнили в Кремлі.

Близький Схід

Макрон і Путін обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема - війну Ізраїлю та Ірану, а також удари США по іранських ядерних об'єктах.

"Лідери висловилися за те, щоб врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми, як і вирішення інших суперечностей на просторі Близького Сходу, було досягнуто винятково політико-дипломатичними засобами. Домовлено продовжити контакти з метою можливої координації позицій", - сказали в Кремлі.

Заяви Макрона про війну РФ проти України - новини:

Як повідомляв Главред, раніше Еммануель Макрон заявив, що Трамп тепер усвідомлює обман з боку Путіна. Макрон запропонував встановити Росії дедлайн для припинення вогню. Якщо Москва на такий крок не піде, треба впроваджувати жорсткі санкції.

Президент Володимир Зеленський днями обговорив з Макроном можливість розширення повітряного флоту ВПС України за рахунок додаткових літаків Mirage. Крім того, лідери обговорили і співпрацю з питань виробництва та інвестицій у дрони-перехоплювачі.

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо

Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.

Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

Зеленський і Макрон також поговорили про спільне виробництво безпілотників на базі Renault. За словами міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро, Україна гостро потребує підтримки, і Париж уже перенаправив Києву частину коштів, отриманих від заморожених російських активів.

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