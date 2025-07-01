Путін провалився у двох областях, план Кремля зірвано - експерт

Ідея Путіна про "буферну зону" в Україні не спрацювала, вважає Дмитро Снєгирьов.

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Путін провалив "плани" на Сумщині та Харківщині - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

"Буферна зона" Путіна провалилася

У РФ немає "успіхів" на Харківщині та Сумщині

Темпи просування ворога нижчі, ніж очікували в РФ

У російських окупантів наразі немає тактичних успіхів у Харківській та Сумській областях. Ідея глави Кремля Володимира Путіна щодо створення, мовляв, буферної зони, провалилася. Про це заявив військово-політичний оглядач, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

У коментарі Главреду він розповів про те, що ворожі сили наразі не мають успіхів на Харківському та Сумському напрямках.

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"Зараз росіяни не мають тактичних успіхів ані на Сумщині, ані на Харківщині. Ідея Путіна про створення "буферної зони" провалилася", - вважає Снєгирьов.

Також аналітик додав, що темпи просування окупантів абсолютно далекі від очікувань Москви.

"За задумом російського диктатора, глибина просування російських військ у Сумській і Харківській областях мала б становити 10-20 км, але їм вдалося просунутися максимум на 6 км", - підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Коротко про Суми / Інфографіка: Главред

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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