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РФ пішла в новий наступ на Харківщині: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Олексій Тесля
6 липня 2024, 17:55
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Сьогодні на Харківщині РФ завдала дев'ять авіаударів і скинула 13 КАБів.
РФ пішла в новий наступ на Харківщині: у ЗСУ назвали 'гарячі' напрямки
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На півночі Харківської області російські окупаційні війська здійснили 4 атаки в суботу, 6 липня, дві з них станом на ранок відбито.

Як розповів речник ОТУ "Харків" Юрій Повх в ефірі національного телемарафону, атаки відбулися в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці.

Український офіцер уточнив, що за минулу добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" ворог втратив знищеними та пораненими 134 особи.

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Ситуація у Вовчанську

За його словами, розвідка України зафіксувала пересування особового складу військ РФ у Вовчанську. Таким чином, росіяни намагаються відновити стан бойової готовності не тільки у Вовчанську, а й в інших населених пунктах.

Водночас він зазначив, що офіційного повідомлення про просування ворога в районі Вовчанська зараз немає.

Повх додав, що періодично українська розвідка фіксує появу підрозділів "Ахмат". Однак, як завжди, вони не присутні на лінії бойового зіткнення, а використовуються як так звані загороджувальні загони.

Що кажуть у Генштабі

Підрозділи Сил оборони від початку доби і станом на 16:00 відбили на харківському напрямку сім ворожих атак - поблизу Липців, Глибокого і Вовчанська, ситуація під контролем українських сил, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

"Від систематичних бомбардувань ворожої авіації потерпає Харківщина. Сьогодні, з боку російської території, терористи загалом завдали дев'ять авіаударів - скинули 13 КАБів. Били по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори", - йдеться у зведенні Генштабу в Telegram.

Зазначається, що водночас ЗСУ відбили сім ворожих штурмів поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська. "Ситуація контрольована", - підкреслює Генштаб.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Бої на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прорвалися біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська на Харківщині. Утім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом. Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви і перегруповуються, щоб відновити штурми Липців і Вовчанська.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова.

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/ Главред

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Харківська область Генштаб ЗСУ війна Росії та України
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