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ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську: в ISW розкрили деталі успішної контратаки

Юрій Берендій
4 червня 2024, 08:25
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В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині.
ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську: в ISW розкрили деталі успішної контратаки
Українські військові відбили ряд позицій у Вовчанську / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України провели успішну контратаку у Вовчанську та повернули під свій контроль ряд позицій в місті. Водночас російські окупанти мають обмежений успіх у напрямку населеного пункту Липці Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 2 червня, українські війська знову зайняли позиції вздовж вулиці Духовної у центрі міста. Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 3 червня, показують бої між російськими та українськими військами вздовж цієї вулиці, що свідчить про контратаку українських сил для повернення контролю над територією.

В звіті ISW також йдеться про підтверджене вороже просування на північ від Харкова у напрямку до Липців. На відео з геолокацією, опублікованому 31 травня, видно, що російські війська продовжують просуватись до будівель уздовж вулиці Студентської на північному заході Глибокого (північ від Липців).

відео дня

"Ключова мета РФ залишається незмінною – відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії", - резюмували аналітики Інститут вивчення війни.

ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську: в ISW розкрили деталі успішної контратаки
Інфографіка: understandingwar.org

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - яка ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що Росія налаштована на тривалу та виснажливу війну проти України, і може використати жорстку стратегію, схожу на ту, яку застосували у Сирії у 2016 році проти Алеппо, у місті Харків.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська можуть розпочати наступ на Золочівському напрямку, що знаходиться на північному заході від Харкова.

Дії Росії у Харківській області та її плани стосовно Сумської області не передбачають створення буферної зони, оскільки це було б нерозумно, зауважує ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер.

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