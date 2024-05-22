Позиції переходять 'з рук в руки': Сазонов розкрив важку ситуацію у Вовчанську

У Вовчанську немає чіткої лінії, де б можна було точно визначити, хто контролює скільки відсотків міста, розповів Кирило Сазонов.

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У Вовчанську перебувають як ЗСУ, так і окупанти / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 117 окрема бригада територіальної оборони

У Вовчанську Харківської області перебувають як українські захисники так і російські окупанти. Складно визначити, хто контролює яку частину міста, оскільки контроль над позиціями постійно переходить "з рук в руки". Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов "24 каналу".

"Бої тривають у місті. Там є і ворог, і наші. Дуже умовно можна казати, хто яку частину контролює, тому що позиції переходять від одної сторони до іншої, потім назад. Десь сірі зони, де нікого нема, хтось намагається обійти. Нема такої лінії фронту, щоб можна було точно вирахувати", - пояснив військовий.

За його словами, у соцмережах часто з'являється інформація, що Україна контролює "такий" відсоток Вовчанська, а РФ – "такий", але ситуація постійно змінюється. Сазонов зазначив, що немає чіткої лінії, де б можна було точно визначити, хто контролює скільки відсотків міста.

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"На жаль, у тій частині міста, яку контролюють ЗСУ, постійно прилітають артилерія, снаряди, ракети, КАБи. Місто руйнують. Мабуть, від міста нічого не залишиться. Це не інформація від Генштабу. Таке бачення побратимів. На їхній ділянці ось таке враження", - сказав він.

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Наступ РФ на Харківщині - бої поблизу Вовчанська

Нагадаємо, ситуація в Харківській області залишається складною. Вовчанськ є однією з головних цілей росіян, проте Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Також зброя зі США, зокрема бомби GLSDB, ПТРК Javelin та артилерійські снаряди калібру 155 мм, допомогли ЗСУ зупинити наступ російської армії на Харківщині, за словами аналітика Bild Юліана Репке. Російські війська залишаються на тих же позиціях поблизу села Липці, які їм вдалося захопити у перші три доби наступу.

Як повідомляв Главред, окупантам не вистачає військ для захоплення Харкова. Українські війська застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції, яка викликає сумніви у її ефективності, пише The New York Times.

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