Росіяни застрягли у вуличних боях за Вовчанськ: Сирський розкрив ситуацію на Харківщині

Найжорсткіші бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, розповів головком ЗСУ.

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Окупанти зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат / Колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

У Вовчанську російські окупанти зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів під час наступу на півночі Харківської області. У боях за місто ворог зазнав великих втрат. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - зазначив головком.

Сирський розповів, що в районі Липців ворог зазнав суттєвих втрат і перейшов до активної оборони. Також окупанти проводять мінування та вогневе ураження позицій українських військ. На Куп'янському напрямку тривають бої у лісовому масиві на північ від міста.

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"Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл. Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування", - наголосив Сирський.

За його словами, найінтенсивніші та найжорсткіші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає найбільш підготовлені підрозділи у штурми.

"Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів. Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі", - додав головком.

Сирський підкреслив, що на інших напрямках також неспокійно, однак кількість та інтенсивність бойових дій значно менша. Головнокомандувач ЗСУ додав, що головна мета його роботи у частинах Східного фронту - це вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ та посилення резервами.

"Хочу відмітити ефективну роботу більшості командирів та штабів по організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Звісно, що є проблеми, які потребують швидких та кардинальних рішень", - наголосив Сирський.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, на Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку ворога у напрямку Муром - Стариця, посилюючи оборонні рубежі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Минулої доби на півночі Харківської області ворог втратив понад 180 осіб, 54 одиниці озброєння та техніки, а також один склад боєприпасів.

Також російські окупанти не досягли цілей, поставлених під час початку бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ не є наступом на Харків, заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Як повідомляв Главред, Росія продовжуватиме активно штурмувати Харківську область протягом найближчих двох місяців, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Росія знає, що Україна накопичує сили завдяки військовій допомозі США, тому ворог може відкрити новий напрямок атаки, можливо в Сумській області.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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