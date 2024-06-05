Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ

Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи.

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Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 53 окрема механізована бригада

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська окупаційна армія нещодавно просунулася поблизу Вовчанська в Харківській області. Втім, їхній темп наступальних операцій сповільнився.

У звіті ISW зазначається, що на Липцівському напрямку наступ окупантів не призвів до змін лінії фронту. Втім, геолокаційні кадри за 4 червня показують, що загарбники нещодавно просунулися на північну околицю Стариці, що на південному заході від Вовчанська.

ISW з посиланням на речник Групи військ "Хортиця" підполковника Назара Волошина інформує, що українські війська контролюють приблизно 70% Вовчанська. Окрім того, один командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи в цьому районі, але їзня техніка не наближається до міжнародного кордону на три-п’ять кілометрів, щоб уникнути ударів ЗСУ.

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Аналітики зауважують, що бої тривали під Старицею, поблизу та в межах Вовчанська, а також - під Липцями та Глибоким (на північ від Липців).

Окупанти просунулися біля Вовчанська / фото: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни масово відмовляються воювати під Вовчанськом. Українські захисники тільки за один день узяли в полон близько 60 російських окупантів. Водночас Назар Волошин додав, що на сьогодні у Вовчанську тривають бої.

ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині.

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