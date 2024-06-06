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Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом

Юлія Закрепа
6 червня 2024, 14:17
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Окупанти не припиняють обстрілювати міста України і таким чином тероризують мирне населення.
Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом
Росіяни хочуть захопити Вовчанськ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин повідомив, що в Харківській області росіяни підтягують резерви та перегруповуються, щоб поновити штурми Липців та Вовчанська.

"Наразі на Харківському напрямку вони здійснюють перегрупування військ. Заводять додаткові резерви, щоб поновити потужності штурмових дій - не тільки на напрямку Липців, але й в напрямку Вовчанська. На Харківському напрямку російські окупаційні війська перегруповуються і залучають додаткові резерви. Окупанти планують з новою потужністю поновити штурмові дії на напрямку Липців", - сказав Литвин в ефірі телемарафону.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати міста України і таким чином тероризують мирне населення. Зокрема, це стосується Харківської області, заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, тільки 3 червня противник скинув щонайменше 30 авіабомб на Харківську область, що в результаті призвело до постраждалих і різних руйнувань приватних будівель. Відповідно, росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру.

Що відомо про місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.

В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація у Вовчанську: що відомо

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомили, що росіяни прорвались біля Вовчанська, однак сповільнили наступ. Командир українського взводу, який діє на півночі Харківської області, заявив, що загарбники продовжують вести важкі піхотні наступи.

Росіяни масово відмовляються воювати під Вовчанськом. У районі Вовчанська Харківської області українські захисники тільки за один день узяли в полон близько 60 російських окупантів, повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

ЗСУ перейшли в наступ у Вовчанську. В Інституті вивчення війни підтвердили успішне просування Сил оборони України у Вовчанську і назвали ключову мету російського наступу на Харківщині - відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Харківська область Вовчанськ
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